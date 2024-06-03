https://ria.ru/20240603/mishustin-1950194380.html
Россия останется ответственным поставщиком продовольствия, заявил Мишустин
Россия останется ответственным поставщиком продовольствия, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.06.2024
Россия останется ответственным поставщиком продовольствия, заявил Мишустин
Россия останется ответственным международным поставщиком продовольствия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:20
2024-06-03T15:20
2024-06-03T15:21
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Россия останется ответственным международным поставщиком продовольствия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы всегда были и остаемся ответственным международным партнером. Добросовестно выполняем все коммерческие и гуманитарные обязательства. И продолжим придерживаться таких принципов", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".
https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583144.html
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россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Россия останется ответственным поставщиком продовольствия, заявил Мишустин
Мишустин: РФ останется ответственным международным поставщиком продовольствия