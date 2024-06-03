https://ria.ru/20240603/mishustin-1950194380.html

Россия останется ответственным поставщиком продовольствия, заявил Мишустин

Россия останется ответственным поставщиком продовольствия, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.06.2024

Россия останется ответственным поставщиком продовольствия, заявил Мишустин

Россия останется ответственным международным поставщиком продовольствия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:20

2024-06-03T15:20

2024-06-03T15:21

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

в мире

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Россия останется ответственным международным поставщиком продовольствия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы всегда были и остаемся ответственным международным партнером. Добросовестно выполняем все коммерческие и гуманитарные обязательства. И продолжим придерживаться таких принципов", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".

https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583144.html

россия

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2024

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россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире