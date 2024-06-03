https://ria.ru/20240603/mishustin-1950163796.html

Мишустин прибыл в Минск с визитом

Мишустин прибыл в Минск с визитом - РИА Новости, 03.06.2024

Мишустин прибыл в Минск с визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск с двухдневным рабочим визитом. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:54

2024-06-03T13:54

2024-06-03T14:52

минск

россия

евразийский экономический союз

михаил мишустин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950187607_0:58:3180:1847_1920x0_80_0_0_d8547493737c5cb762429e53e6ead5dd.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск с двухдневным рабочим визитом.В программе главы правительства РФ посещение Международной специализированной выставки "Белагро-2024" и выступление на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".Также он примет участие в заседании Евразийского межправсовета.Как ранее сообщала пресс-служба правительства РФ, на заседании межправсовета планируется обсудить широкий круг вопросов углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.По итогам мероприятия ожидается подписание ряда многосторонних документов.

https://ria.ru/20240602/volodin-1950049774.html

https://ria.ru/20231129/partnerstvo-1912628979.html

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, в мире