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Мишустин прибыл в Минск с визитом - РИА Новости, 03.06.2024
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13:54 03.06.2024 (обновлено: 14:52 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950163796.html
Мишустин прибыл в Минск с визитом
Мишустин прибыл в Минск с визитом - РИА Новости, 03.06.2024
Мишустин прибыл в Минск с визитом
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск с двухдневным рабочим визитом. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:54
2024-06-03T14:52
минск
россия
евразийский экономический союз
михаил мишустин
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск с двухдневным рабочим визитом.В программе главы правительства РФ посещение Международной специализированной выставки "Белагро-2024" и выступление на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".Также он примет участие в заседании Евразийского межправсовета.Как ранее сообщала пресс-служба правительства РФ, на заседании межправсовета планируется обсудить широкий круг вопросов углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.По итогам мероприятия ожидается подписание ряда многосторонних документов.
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минск, россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, в мире
Минск, Россия, Евразийский экономический союз, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин прибыл в Минск с визитом

Премьер-министр России Мишустин прибыл в Минск с двухдневным рабочим визитом

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов во время встречи в национальном аэропорту "Минск". 3 июня 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов во время встречи в национальном аэропорту Минск. 3 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов во время встречи в национальном аэропорту "Минск". 3 июня 2024
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск с двухдневным рабочим визитом.
В программе главы правительства РФ посещение Международной специализированной выставки "Белагро-2024" и выступление на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".
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Также он примет участие в заседании Евразийского межправсовета.
Как ранее сообщала пресс-служба правительства РФ, на заседании межправсовета планируется обсудить широкий круг вопросов углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.
По итогам мероприятия ожидается подписание ряда многосторонних документов.
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МинскРоссияЕвразийский экономический союзМихаил МишустинВ мире
 
 
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