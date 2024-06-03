Мишустин прибыл в Минск с визитом
Премьер-министр России Мишустин прибыл в Минск с двухдневным рабочим визитом
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов во время встречи в национальном аэропорту "Минск". 3 июня 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов во время встречи в национальном аэропорту "Минск". 3 июня 2024
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск с двухдневным рабочим визитом.
В программе главы правительства РФ посещение Международной специализированной выставки "Белагро-2024" и выступление на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".
Также он примет участие в заседании Евразийского межправсовета.
Как ранее сообщала пресс-служба правительства РФ, на заседании межправсовета планируется обсудить широкий круг вопросов углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.
По итогам мероприятия ожидается подписание ряда многосторонних документов.
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