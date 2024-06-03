https://ria.ru/20240603/minomet-1950078482.html

Российские минометчики уничтожили расчет гранатомета АГС-17 ВСУ

Российские минометчики уничтожили расчет гранатомета АГС-17 ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024

Российские минометчики уничтожили расчет гранатомета АГС-17 ВСУ

Расчет буксируемого миномета "Нона-К" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневой задачи уничтожил расчет РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T05:11

2024-06-03T05:11

2024-06-03T05:37

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Расчет буксируемого миномета "Нона-К" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневой задачи уничтожил расчет гранатомета АГС-17 при попытке собрать силы для контратаки ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты буксируемых 120-мм минометов "Нона-К" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" ежедневно продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению противника в зоне СВО. В этот раз расчет миномета "Нона-К" уничтожил станковый гранатомет АГС-17 одного из подразделений украинских националистов вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве. Сообщается, что удар по выявленной позиции гранатомета на одном из опорных пунктов ВСУ российские миномётчики нанесли во время попытки противника стянуть силы для контратаки в направлении рубежей обороны одного из мотострелковых подразделений группировки войск "Запад".

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950036426.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф