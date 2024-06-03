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Российские минометчики уничтожили расчет гранатомета АГС-17 ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 03.06.2024 (обновлено: 05:37 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/minomet-1950078482.html
Российские минометчики уничтожили расчет гранатомета АГС-17 ВСУ
Российские минометчики уничтожили расчет гранатомета АГС-17 ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024
Российские минометчики уничтожили расчет гранатомета АГС-17 ВСУ
Расчет буксируемого миномета "Нона-К" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневой задачи уничтожил расчет РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T05:11
2024-06-03T05:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Расчет буксируемого миномета "Нона-К" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневой задачи уничтожил расчет гранатомета АГС-17 при попытке собрать силы для контратаки ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты буксируемых 120-мм минометов "Нона-К" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" ежедневно продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению противника в зоне СВО. В этот раз расчет миномета "Нона-К" уничтожил станковый гранатомет АГС-17 одного из подразделений украинских националистов вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве. Сообщается, что удар по выявленной позиции гранатомета на одном из опорных пунктов ВСУ российские миномётчики нанесли во время попытки противника стянуть силы для контратаки в направлении рубежей обороны одного из мотострелковых подразделений группировки войск "Запад".
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950036426.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские минометчики уничтожили расчет гранатомета АГС-17 ВСУ

Расчет миномета "Нона-К" уничтожил гранатомет АГС-17 при попытке контратаки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из миномета в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из миномета в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Расчет буксируемого миномета "Нона-К" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневой задачи уничтожил расчет гранатомета АГС-17 при попытке собрать силы для контратаки ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты буксируемых 120-мм минометов "Нона-К" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" ежедневно продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению противника в зоне СВО. В этот раз расчет миномета "Нона-К" уничтожил станковый гранатомет АГС-17 одного из подразделений украинских националистов вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Сообщается, что удар по выявленной позиции гранатомета на одном из опорных пунктов ВСУ российские миномётчики нанесли во время попытки противника стянуть силы для контратаки в направлении рубежей обороны одного из мотострелковых подразделений группировки войск "Запад".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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