https://ria.ru/20240603/minoborony-1950151818.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 03.06.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:11
2024-06-03T13:11
2024-06-03T13:11
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм гаубицу М198 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240603/minoborony-1950150432.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_88f45fbaad665616a35444a8f157dd95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности "Востока"