https://ria.ru/20240603/minoborony-1950151818.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 03.06.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:11

2024-06-03T13:11

2024-06-03T13:11

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм гаубицу М198 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира",- говорится в сообщении.

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф