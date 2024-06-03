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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/minoborony-1950151818.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 03.06.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:11
2024-06-03T13:11
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм гаубицу М198 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240603/minoborony-1950150432.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм гаубицу М198 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира",- говорится в сообщении.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
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