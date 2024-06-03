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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 03.06.2024
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13:07 03.06.2024 (обновлено: 13:16 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/minoborony-1950150432.html
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 03.06.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Военнослужащие российской группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям у Новгородского, отразили четыре контратаки у Очеретино и... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:07
2024-06-03T13:16
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям у Новгородского, отразили четыре контратаки у Очеретино и Новопокровского в ДНР, потери Киева составили до 585 солдат, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, военнослужащие "Центра" отразили четыре контратаки штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Очеретино и Новопокровского в ДНР."Потери противника составили до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО HIMARS производства США, а также пять гаубиц 2А65 "Мста-Б", две гаубицы М777 производства США, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", три гаубицы Д-30.
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям у Новгородского, отразили четыре контратаки у Очеретино и Новопокровского в ДНР, потери Киева составили до 585 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, военнослужащие "Центра" отразили четыре контратаки штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Очеретино и Новопокровского в ДНР.
"Потери противника составили до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО HIMARS производства США, а также пять гаубиц 2А65 "Мста-Б", две гаубицы М777 производства США, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", три гаубицы Д-30.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Вчера, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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