https://ria.ru/20240603/minoborony-1950150432.html

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 03.06.2024

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

Военнослужащие российской группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям у Новгородского, отразили четыре контратаки у Очеретино и... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:07

2024-06-03T13:07

2024-06-03T13:16

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям у Новгородского, отразили четыре контратаки у Очеретино и Новопокровского в ДНР, потери Киева составили до 585 солдат, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, военнослужащие "Центра" отразили четыре контратаки штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Очеретино и Новопокровского в ДНР."Потери противника составили до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО HIMARS производства США, а также пять гаубиц 2А65 "Мста-Б", две гаубицы М777 производства США, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", три гаубицы Д-30.

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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика