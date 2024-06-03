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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 03.06.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Военнослужащие российской группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям у Новгородского, отразили четыре контратаки у Очеретино и... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:07
2024-06-03T13:07
2024-06-03T13:16
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям у Новгородского, отразили четыре контратаки у Очеретино и Новопокровского в ДНР, потери Киева составили до 585 солдат, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, военнослужащие "Центра" отразили четыре контратаки штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Очеретино и Новопокровского в ДНР."Потери противника составили до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО HIMARS производства США, а также пять гаубиц 2А65 "Мста-Б", две гаубицы М777 производства США, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", три гаубицы Д-30.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
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