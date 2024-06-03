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В Кишиневе заявили о минировании здания суда, где обсуждают дело Гуцул - РИА Новости, 03.06.2024
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11:39 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/minirovanie-1950121573.html
В Кишиневе заявили о минировании здания суда, где обсуждают дело Гуцул
В Кишиневе заявили о минировании здания суда, где обсуждают дело Гуцул - РИА Новости, 03.06.2024
В Кишиневе заявили о минировании здания суда, где обсуждают дело Гуцул
Полиция Кишинева сообщила, что в здании суда, где должно пройти очередное заседание по делу против главы Гагаузии Евгении Гуцул, якобы заложена бомба, передает... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:39
2024-06-03T11:39
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Полиция Кишинева сообщила, что в здании суда, где должно пройти очередное заседание по делу против главы Гагаузии Евгении Гуцул, якобы заложена бомба, передает корреспондент РИА Новости. Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Тогда сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как того требует закон. Перерыв понадобился, чтобы в прокуратуре подготовили перевод. В понедельник сторонники Гуцул вновь собрались у здания суда. Митингующие скандируют "Победа". "Полиция сообщила, что получила сообщение о бомбе в здании суда Буюкан. Это происходит в день, когда у нас заседание. Без паники спускаемся вниз, по процедуре - мы должны отойти", - заявил лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу. Сотрудники полиции оцепили территорию вокруг здания. Участников митинга попросили отойти в соседний квартал. Информации о переносе заседания пока нет. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html
https://ria.ru/20240308/politsiya-1931923069.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул
В Кишиневе заявили о минировании здания суда, где обсуждают дело Гуцул

Полиция заявила о минировании здания суда, где обсуждают дело против Гуцул

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Полиция Кишинева сообщила, что в здании суда, где должно пройти очередное заседание по делу против главы Гагаузии Евгении Гуцул, якобы заложена бомба, передает корреспондент РИА Новости.
Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Тогда сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как того требует закон. Перерыв понадобился, чтобы в прокуратуре подготовили перевод. В понедельник сторонники Гуцул вновь собрались у здания суда. Митингующие скандируют "Победа".
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"Полиция сообщила, что получила сообщение о бомбе в здании суда Буюкан. Это происходит в день, когда у нас заседание. Без паники спускаемся вниз, по процедуре - мы должны отойти", - заявил лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Сотрудники полиции оцепили территорию вокруг здания. Участников митинга попросили отойти в соседний квартал. Информации о переносе заседания пока нет.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
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