https://ria.ru/20240603/mid-1950222019.html

МИД России рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии с Гвинеей

МИД России рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии с Гвинеей - РИА Новости, 03.06.2024

МИД России рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии с Гвинеей

Российская сторона рассчитывает на скорейшее возобновление работы межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Гвинеей, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:28

2024-06-03T16:28

2024-06-03T16:28

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КОНАКРИ (ГВИНЕЯ), 3 июн - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на скорейшее возобновление работы межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Гвинеей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Гвинея стала первой страной, которую министр посещает в рамках своего турне по Африке. Министерство иностранных дел России пока не сообщало, какие следующие страны посетит Лавров. "Хотел бы лишь подчеркнуть, что мы очень рассчитываем как можно скорее возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не собиралась с 2019 (года - ред.)", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Гвинеи Морисандой Куяте. Российский министр подчеркнул, что с гвинейской стороны был недавно назначен сопредседатель комиссии, и препятствий для возобновления работы не осталось. Визит в Конакри проходит на фоне стремления Москвы активизировать взаимодействие с африканскими странами. Расположенная в Западной Африке, Гвинея остается в списке (согласно классификации ООН) наименее развитых стран мира, несмотря на богатые природные ресурсы. Сотрудничество в этой сфере и сейчас остается одним из основных направлений двусторонней кооперации. Кроме того, в сентябре 2021 года в Гвинее произошел военный переворот, в результате которого полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции. Мятежники задержали президента Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода, а Думбуя был приведен к присяге как президент переходного периода. В 2024 году же ожидаются выборы, которые должны восстановить гражданскую форму правления. Первой реакцией Москвы на переворот тогда стало требование освободить президента Конде, однако позже власти РФ заявили о намерении работать с утвердившимся руководством.

https://ria.ru/20240523/lavrov-1947987277.html

https://ria.ru/20240523/rossiya-1947863750.html

https://ria.ru/20230710/gvineya-1883193026.html

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гвинея, россия, москва, альфа конде, в мире, сергей лавров, оон