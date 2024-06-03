https://ria.ru/20240603/meksika-1950239113.html
Президент Мексики намерен уйти на пенсию
Президент Мексики намерен уйти на пенсию - РИА Новости, 03.06.2024
Президент Мексики намерен уйти на пенсию
Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после ухода с поста главы государства не намерен участвовать в политике, следует из его слов. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:13
2024-06-03T17:13
2024-06-03T17:13
в мире
мексика
андрес мануэль лопес обрадор
клаудия шейнбаум
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн - РИА Новости. Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после ухода с поста главы государства не намерен участвовать в политике, следует из его слов. "Я очень доволен, завершая свою работу на посту президента. Когда я ей (Клаудии Шейнбаум - ред) вручу символы власти, могу сказать, что миссия выполнена, и я уйду на пенсию", - сказал он журналистам. "Я не буду участвовать ни в какой публичной политической деятельности... Я завершил свой цикл. Я помог трансформации страны", - добавил Лопес Обрадор. В воскресенье в Мексике прошли всеобщие выборы, по результатам которых определятся будущий президент, состав обеих палат конгресса страны, губернаторы ряда штатов и местные власти - всего более 20 тысяч государственных должностей. По данным системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE, кандидат правящей партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны, набирая между 58,3 и 60,7%. Официальные результаты выборов будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня. Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства - президентом станет кандидат, набравший больше голосов, чем остальные. Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти.
https://ria.ru/20240603/sheynbaum-1949463069.html
https://ria.ru/20240603/sheynbaum-1950178650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, андрес мануэль лопес обрадор, клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Клаудия Шейнбаум
Президент Мексики намерен уйти на пенсию
Обрадор уйдет на пенсию после передачи власти избранному президенту Шейнбаум
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн - РИА Новости. Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после ухода с поста главы государства не намерен участвовать в политике, следует из его слов.
"Я очень доволен, завершая свою работу на посту президента. Когда я ей (Клаудии Шейнбаум
- ред) вручу символы власти, могу сказать, что миссия выполнена, и я уйду на пенсию", - сказал он журналистам.
"Я не буду участвовать ни в какой публичной политической деятельности... Я завершил свой цикл. Я помог трансформации страны", - добавил Лопес Обрадор.
В воскресенье в Мексике прошли всеобщие выборы, по результатам которых определятся будущий президент, состав обеих палат конгресса страны, губернаторы ряда штатов и местные власти - всего более 20 тысяч государственных должностей.
По данным системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE, кандидат правящей партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны, набирая между 58,3 и 60,7%. Официальные результаты выборов будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня. Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства - президентом станет кандидат, набравший больше голосов, чем остальные. Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти.