https://ria.ru/20240603/meksika-1950167964.html

Россия готова развивать отношения с новыми властями Мексики, заявил посол

Россия готова развивать отношения с новыми властями Мексики, заявил посол - РИА Новости, 03.06.2024

Россия готова развивать отношения с новыми властями Мексики, заявил посол

Россия открыта к развитию отношений с новым руководством Мексики после президентских выборов в этой стране, заявил РИА Новости в понедельник посол РФ в Мексике... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:07

2024-06-03T14:07

2024-06-03T14:08

россия

мексика

в мире

клаудия шейнбаум

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МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Россия открыта к развитию отношений с новым руководством Мексики после президентских выборов в этой стране, заявил РИА Новости в понедельник посол РФ в Мексике Николай Софинский."Наша принципиальная позиция, я имею в виду позицию Российской Федерации, российского правительства, такова, что мы всегда открыты к развитию конструктивных отношений с любым правительством, которое избирается народом той самой страны, где эти выборы проходят. И мы всегда открыты к тому, чтобы развивать эти отношения в том именно объеме, в каком к этому будет готово новое избранное руководство Мексики. Независимо от того, кто победит в конечном итоге на выборах президента в Мексике, вопрос здесь будет в первую очередь за новым мексиканским руководством", - сказал Софинский, комментируя перспективы отношений двух стран после прошедших в Мексике выборов.По данным системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE, кандидат правящей партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах, набирая между 58,3 и 60,7%. Официальные результаты будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня. Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства - президентом станет кандидат, набравший больше голосов, чем остальные. Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября.

https://ria.ru/20240603/meksika-1950114135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мексика, в мире, клаудия шейнбаум