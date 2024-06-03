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Россия готова развивать отношения с новыми властями Мексики, заявил посол - РИА Новости, 03.06.2024
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14:07 03.06.2024 (обновлено: 14:08 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/meksika-1950167964.html
Россия готова развивать отношения с новыми властями Мексики, заявил посол
Россия готова развивать отношения с новыми властями Мексики, заявил посол - РИА Новости, 03.06.2024
Россия готова развивать отношения с новыми властями Мексики, заявил посол
Россия открыта к развитию отношений с новым руководством Мексики после президентских выборов в этой стране, заявил РИА Новости в понедельник посол РФ в Мексике... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:07
2024-06-03T14:08
россия
мексика
в мире
клаудия шейнбаум
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МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Россия открыта к развитию отношений с новым руководством Мексики после президентских выборов в этой стране, заявил РИА Новости в понедельник посол РФ в Мексике Николай Софинский."Наша принципиальная позиция, я имею в виду позицию Российской Федерации, российского правительства, такова, что мы всегда открыты к развитию конструктивных отношений с любым правительством, которое избирается народом той самой страны, где эти выборы проходят. И мы всегда открыты к тому, чтобы развивать эти отношения в том именно объеме, в каком к этому будет готово новое избранное руководство Мексики. Независимо от того, кто победит в конечном итоге на выборах президента в Мексике, вопрос здесь будет в первую очередь за новым мексиканским руководством", - сказал Софинский, комментируя перспективы отношений двух стран после прошедших в Мексике выборов.По данным системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE, кандидат правящей партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах, набирая между 58,3 и 60,7%. Официальные результаты будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня. Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства - президентом станет кандидат, набравший больше голосов, чем остальные. Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября.
https://ria.ru/20240603/meksika-1950114135.html
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россия, мексика, в мире, клаудия шейнбаум
Россия, Мексика, В мире, Клаудия Шейнбаум
Россия готова развивать отношения с новыми властями Мексики, заявил посол

Посол: Россия готова развивать отношения с новым президентом Мексики

© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Fotolia / dan talson
Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Россия открыта к развитию отношений с новым руководством Мексики после президентских выборов в этой стране, заявил РИА Новости в понедельник посол РФ в Мексике Николай Софинский.
"Наша принципиальная позиция, я имею в виду позицию Российской Федерации, российского правительства, такова, что мы всегда открыты к развитию конструктивных отношений с любым правительством, которое избирается народом той самой страны, где эти выборы проходят. И мы всегда открыты к тому, чтобы развивать эти отношения в том именно объеме, в каком к этому будет готово новое избранное руководство Мексики. Независимо от того, кто победит в конечном итоге на выборах президента в Мексике, вопрос здесь будет в первую очередь за новым мексиканским руководством", - сказал Софинский, комментируя перспективы отношений двух стран после прошедших в Мексике выборов.
По данным системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE, кандидат правящей партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах, набирая между 58,3 и 60,7%. Официальные результаты будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня. Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства - президентом станет кандидат, набравший больше голосов, чем остальные. Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября.
Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Шейнбаум продолжит курс Мексики по отношению к России, считает эксперт
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