https://ria.ru/20240603/meksika-1950115857.html

В Мексике обработали более половины бюллетеней, у Шейнбаум 57,75 процента

В Мексике обработали более половины бюллетеней, у Шейнбаум 57,75 процента - РИА Новости, 03.06.2024

В Мексике обработали более половины бюллетеней, у Шейнбаум 57,75 процента

Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны с 57,75% голосов после обработки 52% бюллетеней, следует из... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:22

2024-06-03T11:22

2024-06-03T11:22

в мире

мексика

клаудия шейнбаум

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны с 57,75% голосов после обработки 52% бюллетеней, следует из данных подсчета голосов Национального избирательного института INE. По данным Национального избирательного института INE, после обработки 52% бюллетеней Клаудия Шейнбаум набирает 57,75% голосов, ее соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес - 29,30%, третий претендент, лидер Гражданского движения Хорхе Альварес, набирает 10,57%. Явка, согласно обработанным данным, составила 60,21%.

https://ria.ru/20240603/meksika-1950114135.html

мексика

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, мексика, клаудия шейнбаум