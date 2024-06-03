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В Мексике обработали более половины бюллетеней, у Шейнбаум 57,75 процента - РИА Новости, 03.06.2024
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11:22 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/meksika-1950115857.html
В Мексике обработали более половины бюллетеней, у Шейнбаум 57,75 процента
В Мексике обработали более половины бюллетеней, у Шейнбаум 57,75 процента - РИА Новости, 03.06.2024
В Мексике обработали более половины бюллетеней, у Шейнбаум 57,75 процента
Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны с 57,75% голосов после обработки 52% бюллетеней, следует из... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:22
2024-06-03T11:22
в мире
мексика
клаудия шейнбаум
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны с 57,75% голосов после обработки 52% бюллетеней, следует из данных подсчета голосов Национального избирательного института INE. По данным Национального избирательного института INE, после обработки 52% бюллетеней Клаудия Шейнбаум набирает 57,75% голосов, ее соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес - 29,30%, третий претендент, лидер Гражданского движения Хорхе Альварес, набирает 10,57%. Явка, согласно обработанным данным, составила 60,21%.
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в мире, мексика, клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, Клаудия Шейнбаум
В Мексике обработали более половины бюллетеней, у Шейнбаум 57,75 процента

На выборах в Мексике обработали 52% бюллетеней, Шейнбаум набирает 57,75% голосов

© AP Photo / Eduardo VerdugoКандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками
Кандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Кандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны с 57,75% голосов после обработки 52% бюллетеней, следует из данных подсчета голосов Национального избирательного института INE.
По данным Национального избирательного института INE, после обработки 52% бюллетеней Клаудия Шейнбаум набирает 57,75% голосов, ее соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес - 29,30%, третий претендент, лидер Гражданского движения Хорхе Альварес, набирает 10,57%. Явка, согласно обработанным данным, составила 60,21%.
Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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