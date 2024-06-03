https://ria.ru/20240603/meksika-1950114135.html

Шейнбаум продолжит курс Мексики по отношению к России, считает эксперт

Шейнбаум продолжит курс Мексики по отношению к России, считает эксперт - РИА Новости, 03.06.2024

Шейнбаум продолжит курс Мексики по отношению к России, считает эксперт

Лидирующая по данным предварительного подсчета голосов на выборах президента Мексики Клаудия Шейнбаум сохранит во внешней политике принцип невмешательства и... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:11

2024-06-03T11:11

2024-06-03T11:11

в мире

мексика

россия

украина

клаудия шейнбаум

андрес мануэль лопес обрадор

франциск (хорхе марио бергольо)

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МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Лидирующая по данным предварительного подсчета голосов на выборах президента Мексики Клаудия Шейнбаум сохранит во внешней политике принцип невмешательства и приверженность мирному разрешению конфликтов, стоит ожидать, что в отношении России и конфликта на Украине она также продолжит нейтральную политику уходящего лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, заявил РИА Новости мексиканский политолог и специалист по международным отношениям Марко Ромеро. "Что касается России, то Клаудия конкретно об отношениях с ней не высказывалась. Но мы можем считать, что эта позиция аналогична позиции президента Лопеса Обрадора, который не поддержал публично ни одну из сторон (конфликта на Украине - ред.). Он всегда заявлял, что выступает за мир и предлагал создать переговорный стол с участием папы Франциска, премьер-министра Индии и других лидеров, но оно было отвергнуто. Так что можно ожидать продолжения в этом смысле", - сказал собеседник агентства. По словам эксперта, Шейнбаум в ходе кампании, говоря о внешней политике, фокусировалась на теме миграции и облегчения денежных переводов из США, потому что Мексика получает оттуда значительный объем средств. "Клаудия также упомянула в своей последней речи, что Мексика больше не является посмешищем в мире и имя Мексики обрело достоинство, поскольку президент пользуется народной поддержкой, не терпит коррупции и в сложных ситуациях выступал против правительства Соединенных Штатов. Он неоднократно упоминал, что его предложение - мирная позиция перед лицом конфликтов. Это придало президенту моральный авторитет, и теперь Клаудия будет подавать это во всем мире как отличный пример", - добавил Ромеро. Официальные результаты выборов будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня. По данным быстрого подсчета с 7,5 тысячи выбранных заранее участков Шейнбаум занимает первое место в предпочтениях избирателей с результатом более 58%. Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства - президентом станет кандидат, набравший больше голосов, чем остальные кандидаты. Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти.

https://ria.ru/20240603/meksika-1950079106.html

https://ria.ru/20240602/vybory-1949461027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мексика, россия, украина, клаудия шейнбаум, андрес мануэль лопес обрадор, франциск (хорхе марио бергольо)