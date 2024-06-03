https://ria.ru/20240603/meksika-1950096181.html

Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики

Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики - РИА Новости, 03.06.2024

Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики

Кандидат правящей в Мексике партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны, набирая между 58,3 и 60,7%, следует из данных системы быстрого... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T09:28

2024-06-03T09:28

2024-06-03T10:31

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мексика

клаудия шейнбаум

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МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Кандидат правящей в Мексике партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны, набирая между 58,3 и 60,7%, следует из данных системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE. Также сообщается, что участие населения страны во всеобщих выборах в Мексике составило от 60 до 61,5%. Ее соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес набирает между 26,6 и 38,6%. Первые данные быстрого подсчета INE основаны на обработке бюллетеней с 7500 участков.

https://ria.ru/20240602/vybory-1949461027.html

мексика

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Ольга Фомченкова

в мире, мексика, клаудия шейнбаум