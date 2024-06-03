Рейтинг@Mail.ru
Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 03.06.2024 (обновлено: 10:31 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/meksika-1950096181.html
Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики
Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики - РИА Новости, 03.06.2024
Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики
Кандидат правящей в Мексике партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны, набирая между 58,3 и 60,7%, следует из данных системы быстрого... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:28
2024-06-03T10:31
в мире
мексика
клаудия шейнбаум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950103740_0:145:2772:1704_1920x0_80_0_0_236261d8ac623796ca4ef26475ef937e.jpg
МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Кандидат правящей в Мексике партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны, набирая между 58,3 и 60,7%, следует из данных системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE. Также сообщается, что участие населения страны во всеобщих выборах в Мексике составило от 60 до 61,5%. Ее соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес набирает между 26,6 и 38,6%. Первые данные быстрого подсчета INE основаны на обработке бюллетеней с 7500 участков.
https://ria.ru/20240602/vybory-1949461027.html
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950103740_154:0:2618:1848_1920x0_80_0_0_7dc4f1511bc8a5c0ec16ad8616b7ec0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, Клаудия Шейнбаум
Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики

INE: Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики, набирая от 58,3 до 60,7%

© AP Photo / Eduardo VerdugoКандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками. 3 июня 2024
Кандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками. 3 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Кандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками. 3 июня 2024
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Кандидат правящей в Мексике партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны, набирая между 58,3 и 60,7%, следует из данных системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE.
Также сообщается, что участие населения страны во всеобщих выборах в Мексике составило от 60 до 61,5%.
Ее соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес набирает между 26,6 и 38,6%.
Первые данные быстрого подсчета INE основаны на обработке бюллетеней с 7500 участков.
Девушка голосует во время всеобщих выборов в Мехико - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Процедура выборов президента Мексики
2 июня, 01:34
 
В миреМексикаКлаудия Шейнбаум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала