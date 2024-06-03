Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики
INE: Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики, набирая от 58,3 до 60,7%
© AP Photo / Eduardo VerdugoКандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками. 3 июня 2024
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Кандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками. 3 июня 2024
МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Кандидат правящей в Мексике партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны, набирая между 58,3 и 60,7%, следует из данных системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE.
Также сообщается, что участие населения страны во всеобщих выборах в Мексике составило от 60 до 61,5%.
Ее соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес набирает между 26,6 и 38,6%.
Первые данные быстрого подсчета INE основаны на обработке бюллетеней с 7500 участков.
Процедура выборов президента Мексики
2 июня, 01:34