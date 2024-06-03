https://ria.ru/20240603/meksika-1950089943.html
Шейнбаум набирает более 57 процентов на выборах президента Мексики
Шейнбаум набирает более 57 процентов на выборах президента Мексики - РИА Новости, 03.06.2024
Шейнбаум набирает более 57 процентов на выборах президента Мексики
Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны после обработки бюллетеней с 7500 участков, следует из данных... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:40
2024-06-03T08:40
2024-06-03T10:30
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны после обработки бюллетеней с 7500 участков, следует из данных системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE.По последним сведениям, политик набирает между 58,3 и 60,7 процента голосов, ее соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес — между 26,6 и 38,6 процента. Явка, согласно обработанным данным, составила от 60 до 61,5 процента.В воскресенье почти сто миллионов мексиканцев могли проголосовать на всеобщих выборах, где определятся будущий президент, конгресс, губернаторы нескольких штатов и местные власти — всего более 20 тысяч государственных должностей. Впервые в истории Мексики государство по итогам выборов может возглавить женщина. Главные претендентки на пост президента — кандидат правящей партии Движение национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум и знаменосец оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес.Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства — президентом станет кандидат, набравший больше остальных. Инаугурация избранного президента на шестилетний срок состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября 2024 года, в день передачи федеральной исполнительной власти.
https://ria.ru/20240530/meksika-1949262051.html
https://ria.ru/20240602/vybory-1949461027.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мексика, клаудия шейнбаум, в мире
Мексика, Клаудия Шейнбаум, В мире
Шейнбаум набирает более 57 процентов на выборах президента Мексики
На выборах главы Мексики Шейнбаум набирает 57,27%, обработано 25% бюллетеней
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента страны после обработки бюллетеней с 7500 участков, следует из данных системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE.
По последним сведениям, политик набирает между 58,3 и 60,7 процента голосов, ее соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес — между 26,6 и 38,6 процента. Явка, согласно обработанным данным, составила от 60 до 61,5 процента.
Официальные результаты выборов в Мексике объявят после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня.
В воскресенье почти сто миллионов мексиканцев могли проголосовать на всеобщих выборах, где определятся будущий президент, конгресс, губернаторы нескольких штатов и местные власти — всего более 20 тысяч государственных должностей.
Впервые в истории Мексики государство по итогам выборов может возглавить женщина. Главные претендентки на пост президента — кандидат правящей партии Движение национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум и знаменосец оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес.
Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства — президентом станет кандидат, набравший больше остальных. Инаугурация избранного президента на шестилетний срок состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября 2024 года, в день передачи федеральной исполнительной власти.