https://ria.ru/20240603/meksika-1950079106.html

Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики

Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики - РИА Новости, 03.06.2024

Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики

Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум уверенно побеждает на выборах президента страны, следует из данных системы быстрого подсчета голосов... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T05:22

2024-06-03T05:22

2024-06-03T05:43

в мире

мексика

клаудия шейнбаум

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МЕХИКО, 3 июн — РИА Новости. Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум уверенно побеждает на выборах президента страны, следует из данных системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE. По итогам обработки 214 тысяч голосов в системе предварительной передачи электоральных данных INE Клаудия Шейнбаум набирает 59,04 процента голосов, ее соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес — 29,57%. Явка, согласно обработанным данным, составила 54,98%.Ранее председатель партии Morena Марио Дельгадо заявил, что Клаудия Шейнбаум, согласно данным экзитполов, уверенно побеждает на выборах президента страны.В воскресенье почти сто миллионов мексиканцев могли проголосовать на всеобщих выборах, где определятся будущий президент, конгресс, губернаторы ряда штатов и местные власти — всего более 20 тысяч государственных должностей. Впервые в истории Мексики государство по итогам выборов может возглавить женщина. Главные претендентки на пост президента - кандидат правящей партии Движение национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум и знаменосец оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес.Официальные результаты выборов в Мексике будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня.Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства — президентом станет кандидат, набравший больше остальных. Инаугурация избранного президента на шестилетний срок состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября 2024 года, в день передачи федеральной исполнительной власти.

https://ria.ru/20240530/meksika-1949262051.html

https://ria.ru/20240602/vybory-1949461027.html

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в мире, мексика, клаудия шейнбаум