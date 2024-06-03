https://ria.ru/20240603/marshruty-1949771358.html
Туристы рассказали, как выбирают маршруты для летних поездок
Туристы рассказали, как выбирают маршруты для летних поездок - РИА Новости, 03.06.2024
Туристы рассказали, как выбирают маршруты для летних поездок
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как обычно выбирают направления для летних поездок, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T07:30
2024-06-03T07:30
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как обычно выбирают направления для летних поездок, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервис для планирования путешествий провели исследование среди 1158 пользователей и выяснили, что большинство из них (87 процентов) вполне комфортно чувствуют себя в популярных туристических местах. Главное, чтобы там были достопримечательности и исторические объекты — этот фактор важен для 84 процентов опрошенных.Наличие пляжа – обязательное условия для отдыха у 83 процентов туристов. Видимо, поэтому 60 процентов предпочитают проводить лето в жарких странах, а остальные стараются избежать палящего солнца и духоты.Также немаловажно отсутствие языкового барьера: этот фактор учитывают при планировании отпуска 64 процента респондентов. Столько же путешественников обращают внимание на наличие прямых рейсов.Категория отеля имеет значение только 56 процентов туристов, для остальных количество звезд у объекта размещения не имеет значения.На местную кухню и ее особенности обращают внимание 55 процентов опрошенных.Менее половины (49 процентов) респондентов – поклонники активного отдыха.Отвечая на вопрос о выборе места для отпуска, 60 процентов туристов сказали, что хотят поехать на природу, а 40 процентов отправились бы в мегаполисы.Кроме того, на выбор локации влияют цена (28 процентов путешественников сказали так), уровень безопасности (15 процентов) и климат (14 процентов).
https://ria.ru/20240517/abkhaziya-1946732508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, статистика, отдых в россии, отдых за рубежом, отпуск
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Статистика, отдых в России, отдых за рубежом, Отпуск
Туристы рассказали, как выбирают маршруты для летних поездок
Эксперты: россиянам в турах важны наличие пляжа и отсутствие языкового барьера
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как обычно выбирают направления для летних поездок, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервис для планирования путешествий провели исследование среди 1158 пользователей и выяснили, что большинство из них (87 процентов) вполне комфортно чувствуют себя в популярных туристических местах. Главное, чтобы там были достопримечательности и исторические объекты — этот фактор важен для 84 процентов опрошенных.
Наличие пляжа – обязательное условия для отдыха у 83 процентов туристов. Видимо, поэтому 60 процентов предпочитают проводить лето в жарких странах, а остальные стараются избежать палящего солнца и духоты.
Также немаловажно отсутствие языкового барьера: этот фактор учитывают при планировании отпуска 64 процента респондентов. Столько же путешественников обращают внимание на наличие прямых рейсов.
Категория отеля имеет значение только 56 процентов туристов, для остальных количество звезд у объекта размещения не имеет значения.
На местную кухню и ее особенности обращают внимание 55 процентов опрошенных.
Менее половины (49 процентов) респондентов – поклонники активного отдыха.
Отвечая на вопрос о выборе места для отпуска, 60 процентов туристов сказали, что хотят поехать на природу, а 40 процентов отправились бы в мегаполисы.
Кроме того, на выбор локации влияют цена (28 процентов путешественников сказали так), уровень безопасности (15 процентов) и климат (14 процентов).