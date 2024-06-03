https://ria.ru/20240603/marshruty-1949771358.html

Туристы рассказали, как выбирают маршруты для летних поездок

Туристы рассказали, как выбирают маршруты для летних поездок - РИА Новости, 03.06.2024

Туристы рассказали, как выбирают маршруты для летних поездок

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как обычно выбирают направления для летних поездок, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T07:30

2024-06-03T07:30

2024-06-03T07:30

туризм

туризм

новости - туризм

статистика

отдых в россии

отдых за рубежом

отпуск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880421115_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f49ae3cf880a90177e7e2af4d8f9f551.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как обычно выбирают направления для летних поездок, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервис для планирования путешествий провели исследование среди 1158 пользователей и выяснили, что большинство из них (87 процентов) вполне комфортно чувствуют себя в популярных туристических местах. Главное, чтобы там были достопримечательности и исторические объекты — этот фактор важен для 84 процентов опрошенных.Наличие пляжа – обязательное условия для отдыха у 83 процентов туристов. Видимо, поэтому 60 процентов предпочитают проводить лето в жарких странах, а остальные стараются избежать палящего солнца и духоты.Также немаловажно отсутствие языкового барьера: этот фактор учитывают при планировании отпуска 64 процента респондентов. Столько же путешественников обращают внимание на наличие прямых рейсов.Категория отеля имеет значение только 56 процентов туристов, для остальных количество звезд у объекта размещения не имеет значения.На местную кухню и ее особенности обращают внимание 55 процентов опрошенных.Менее половины (49 процентов) респондентов – поклонники активного отдыха.Отвечая на вопрос о выборе места для отпуска, 60 процентов туристов сказали, что хотят поехать на природу, а 40 процентов отправились бы в мегаполисы.Кроме того, на выбор локации влияют цена (28 процентов путешественников сказали так), уровень безопасности (15 процентов) и климат (14 процентов).

https://ria.ru/20240517/abkhaziya-1946732508.html

https://ria.ru/20240508/puteshestviya-1942051030.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

туризм, новости - туризм, статистика, отдых в россии, отдых за рубежом, отпуск