https://ria.ru/20240603/liviya-1950282208.html
Российское посольство в Ливии открыло консульский отдел
Российское посольство в Ливии открыло консульский отдел - РИА Новости, 03.06.2024
Российское посольство в Ливии открыло консульский отдел
Консульский отдел посольства России в Ливии провел первый приемный день, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:00
2024-06-03T21:00
2024-06-03T21:02
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Ливии провел первый приемный день, сообщила дипмиссия. "Сегодня консульский отдел посольства России в Ливии провел первый приемный день. Теперь непосредственно в Триполи посетители могут получить весь спектр услуг по оформлению виз, заграничных паспортов, регистрации актов гражданского состояния, оформлению нотариальных действий, легализации документов. Рассматриваются вопросы гражданства", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240516/liviya-1946416600.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ливия, россия, триполи, в мире
Ливия, Россия, Триполи, В мире
Российское посольство в Ливии открыло консульский отдел
Консульский отдел посольства России в Ливии провел первый приемный день