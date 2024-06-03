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Российское посольство в Ливии открыло консульский отдел - РИА Новости, 03.06.2024
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21:00 03.06.2024 (обновлено: 21:02 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/liviya-1950282208.html
Российское посольство в Ливии открыло консульский отдел
Российское посольство в Ливии открыло консульский отдел - РИА Новости, 03.06.2024
Российское посольство в Ливии открыло консульский отдел
Консульский отдел посольства России в Ливии провел первый приемный день, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:00
2024-06-03T21:02
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Ливии провел первый приемный день, сообщила дипмиссия. "Сегодня консульский отдел посольства России в Ливии провел первый приемный день. Теперь непосредственно в Триполи посетители могут получить весь спектр услуг по оформлению виз, заграничных паспортов, регистрации актов гражданского состояния, оформлению нотариальных действий, легализации документов. Рассматриваются вопросы гражданства", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
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ливия, россия, триполи, в мире
Ливия, Россия, Триполи, В мире
Российское посольство в Ливии открыло консульский отдел

Консульский отдел посольства России в Ливии провел первый приемный день

© Фото : DennixoЛивия
Ливия - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : Dennixo
Ливия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Ливии провел первый приемный день, сообщила дипмиссия.
"Сегодня консульский отдел посольства России в Ливии провел первый приемный день. Теперь непосредственно в Триполи посетители могут получить весь спектр услуг по оформлению виз, заграничных паспортов, регистрации актов гражданского состояния, оформлению нотариальных действий, легализации документов. Рассматриваются вопросы гражданства", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
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