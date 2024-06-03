https://ria.ru/20240603/liviya-1950282208.html

Российское посольство в Ливии открыло консульский отдел

Российское посольство в Ливии открыло консульский отдел - РИА Новости, 03.06.2024

Российское посольство в Ливии открыло консульский отдел

Консульский отдел посольства России в Ливии провел первый приемный день, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T21:00

2024-06-03T21:00

2024-06-03T21:02

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триполи

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Ливии провел первый приемный день, сообщила дипмиссия. "Сегодня консульский отдел посольства России в Ливии провел первый приемный день. Теперь непосредственно в Триполи посетители могут получить весь спектр услуг по оформлению виз, заграничных паспортов, регистрации актов гражданского состояния, оформлению нотариальных действий, легализации документов. Рассматриваются вопросы гражданства", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240516/liviya-1946416600.html

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ливия, россия, триполи, в мире