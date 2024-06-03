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Почти 10 тысяч льготников из МО смогли отдохнуть в санаториях с начала года
Почти 10 тысяч льготников из МО смогли отдохнуть в санаториях с начала года - РИА Новости, 03.06.2024
Почти 10 тысяч льготников из МО смогли отдохнуть в санаториях с начала года
С начала этого года почти 10 тысяч жителей Подмосковья, которые относятся к категории льготников, воспользовались возможностью бесплатного отдыха в санатории... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:02
2024-06-03T19:02
2024-06-03T19:02
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. С начала этого года почти 10 тысяч жителей Подмосковья, которые относятся к категории льготников, воспользовались возможностью бесплатного отдыха в санатории. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на первого зампредседателя правительства региона Людмилу Болатаеву.Она рассказала, что жители региона, чтобы укрепить здоровье, смогли поехать в Краснодарский край, Крым и среднюю полосу России. Причем оформить бесплатную путевку можно было не выходя из дома."Сейчас жителям не нужно никуда ходить, путевка приходит в личный кабинет на региональном портале", – отметила Болатаева.Она добавила, что оформить путевку можно на региональном портале госуслуг. Право на бесплатный отдых в санатории имеют федеральные и региональные льготники, инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
С начала этого года почти 10 тысяч жителей Подмосковья, которые относятся к категории льготников, воспользовались возможностью бесплатного отдыха в санатории. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на первого зампредседателя правительства региона Людмилу Болатаеву.
Она рассказала, что жители региона, чтобы укрепить здоровье, смогли поехать в Краснодарский край, Крым и среднюю полосу России. Причем оформить бесплатную путевку можно было не выходя из дома.
"Сейчас жителям не нужно никуда ходить, путевка приходит в личный кабинет на региональном портале", – отметила Болатаева.
Она добавила, что оформить путевку можно на региональном портале госуслуг. Право на бесплатный отдых в санатории имеют федеральные и региональные льготники, инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими.