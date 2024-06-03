https://ria.ru/20240603/lavrov-1950295458.html

Лавров прибыл в Республику Конго

Лавров прибыл в Республику Конго - РИА Новости, 04.06.2024

Лавров прибыл в Республику Конго

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Республику Конго, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-03T23:46

2024-06-03T23:46

2024-06-04T00:00

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ОЙО (РЕСПУБЛИКА КОНГО)/МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Республику Конго, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сергей Лавров прибыл в Республику Конго. В городе Ойо завтра состоятся переговоры с руководством этой страны", - написала Захарова в своем Telegram-канале.В понедельник Лавров совершил визит в Гвинею.В 2022 году министр уже посещал Конго, где провел переговоры с президентом и властями страны по вопросам расширения взаимодействия в топливно-энергетическом и минеральном секторах, а также строительства объектов инфраструктуры.Конго – одна из крупнейших нефтедобывающих стран Африки, является членом ОПЕК, имеет и другие природные ресурсы. Разведанные запасы сырой нефти на 2022 год оценивались в 1,8 миллиарда баррелей нефти, а добыча составляла порядка 260 тысяч баррелей в день. Экспорт нефти составляет основу бюджетных поступлений Конго. Кроме того, Конго в 2024 году стала экспортером сжиженного природного газа. Есть запасы железной руды, золота, цинка.Одной из основных сфер двустороннего сотрудничества между Россией и Конго является взаимодействие в сфере здравоохранения, что отмечало руководство двух стран.Так, в конце марта текущего года Владимир Путин и президент Конго Дени Сассу-Нгессо провели телефонный разговор, подтвердив настрой на активное взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах.Сассу-Нгессо, в свою очередь, высоко оценил работу эпидемиологов из РФ по ликвидации вспышки инфекционных заболеваний в республике, отмечала пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20240115/kongo-1921364533.html

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республика конго, россия, гвинея, мария захарова, сергей лавров, в мире