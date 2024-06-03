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Лавров пригласил коллегу из Гвинеи на министерскую конференцию в Сочи - РИА Новости, 03.06.2024
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18:51 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/lavrov-1950262110.html
Лавров пригласил коллегу из Гвинеи на министерскую конференцию в Сочи
Лавров пригласил коллегу из Гвинеи на министерскую конференцию в Сочи - РИА Новости, 03.06.2024
Лавров пригласил коллегу из Гвинеи на министерскую конференцию в Сочи
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Гвинейскую республику пригласил своего коллегу, министра иностранных дел, африканской интеграции и гвинейцев за... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:51
2024-06-03T18:51
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Гвинейскую республику пригласил своего коллегу, министра иностранных дел, африканской интеграции и гвинейцев за рубежом Морисанду Куйяте на министерскую конференцию Форума партнёрства Россия-Африка в ноябре в Сочи, сообщил МИД РФ. "Глава МИД России пригласил гвинейского коллегу на министерскую конференцию Форума партнёрства Россия-Африка в ноябре в Сочи", - сообщил МИД РФ по итогам визита Лаврова. По сообщению министерства, конференция призвана "подвести промежуточные итоги и придать дополнительный импульс работе по выполнению договорённостей, достигнутых на втором российско-африканском Саммите в июле 2023 года в Петербурге".
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россия, сочи, сергей лавров, гвинея, в мире
Россия, Сочи, Сергей Лавров, Гвинея, В мире
Лавров пригласил коллегу из Гвинеи на министерскую конференцию в Сочи

Лавров пригласил гвинейского коллегу Куйяте на конференцию в Сочи в ноябре

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Гвинейскую республику пригласил своего коллегу, министра иностранных дел, африканской интеграции и гвинейцев за рубежом Морисанду Куйяте на министерскую конференцию Форума партнёрства Россия-Африка в ноябре в Сочи, сообщил МИД РФ.
"Глава МИД России пригласил гвинейского коллегу на министерскую конференцию Форума партнёрства Россия-Африка в ноябре в Сочи", - сообщил МИД РФ по итогам визита Лаврова.
По сообщению министерства, конференция призвана "подвести промежуточные итоги и придать дополнительный импульс работе по выполнению договорённостей, достигнутых на втором российско-африканском Саммите в июле 2023 года в Петербурге".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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РоссияСочиСергей ЛавровГвинеяВ мире
 
 
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