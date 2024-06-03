https://ria.ru/20240603/lavrov-1950252006.html
Лавров обсудил с руководством Гвинеи экономическое сотрудничество
Лавров обсудил с руководством Гвинеи экономическое сотрудничество - РИА Новости, 03.06.2024
Лавров обсудил с руководством Гвинеи экономическое сотрудничество
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с руководством Гвинеи экономическое и военно-техническое сотрудничество. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:06
2024-06-03T18:06
2024-06-03T18:06
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КОНАКРИ. 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с руководством Гвинеи экономическое и военно-техническое сотрудничество. На совместной с министром иностранных дел Гвинеи Морисанда Куйятепресс конференции Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД и президентом страны экономическое сотрудничество, работу российских компаний в Гвинее, а также взаимодействие в области медицины. "Не забыли и про военно-техническое сотрудничество, укрепление обороноспособности Гвинеи, в особенности с учётом нарастающей террористической угрозы", - добавил глава МИД РФ. По его словам, в ходе встреч также обсуждалось взаимодействие на международных площадках, в частности ООН. В свою очередь глава МИД Гвинеи заявил, что, как заверил в ходе встречи с Лавровым президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя, его страна "остаётся дружественной России". Куйяте подчеркнул, что Гвинея после смены власти в стране остается приверженной взятым на себя в двусторонних отношениях с Россией обязательствам, "адаптирует продолжения соглашений" с РФ, чтобы они соответствовали новым реалиям. Глава МИД республики также сообщил, что Думбуя "передал теплый привет президенту России Владимиру Путину".
https://ria.ru/20240603/mid-1950222019.html
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гвинея, россия, сергей лавров, владимир путин, оон, в мире
Гвинея, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН, В мире
Лавров обсудил с руководством Гвинеи экономическое сотрудничество
Лавров обсудил с руководством Гвинеи экономическое сотрудничество и ВТС
КОНАКРИ. 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с руководством Гвинеи экономическое и военно-техническое сотрудничество.
На совместной с министром иностранных дел Гвинеи Морисанда Куйятепресс конференции Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД и президентом страны экономическое сотрудничество, работу российских компаний в Гвинее, а также взаимодействие в области медицины.
"Не забыли и про военно-техническое сотрудничество, укрепление обороноспособности Гвинеи, в особенности с учётом нарастающей террористической угрозы", - добавил глава МИД РФ.
По его словам, в ходе встреч также обсуждалось взаимодействие на международных площадках, в частности ООН
.
В свою очередь глава МИД Гвинеи заявил, что, как заверил в ходе встречи с Лавровым президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя, его страна "остаётся дружественной России".
Куйяте подчеркнул, что Гвинея после смены власти в стране остается приверженной взятым на себя в двусторонних отношениях с Россией обязательствам, "адаптирует продолжения соглашений" с РФ, чтобы они соответствовали новым реалиям. Глава МИД республики также сообщил, что Думбуя "передал теплый привет президенту России Владимиру Путину
".