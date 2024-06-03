https://ria.ru/20240603/kurshin-1950138355.html

Дело администратора Telegram-канала Moscow Calling поступило в суд

Дело администратора Telegram-канала Moscow Calling поступило в суд - РИА Новости, 03.06.2024

Дело администратора Telegram-канала Moscow Calling поступило в суд

Уголовное дело о фейках об армии России в отношении администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина* поступило в Черемушкинский суд Москвы для... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:26

2024-06-03T12:26

2024-06-03T12:26

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о фейках об армии России в отношении администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина* поступило в Черемушкинский суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрировано дело в отношении подсудимого Куршина А.В.*", - сказано в картотеке. Дата судебного заседания не назначена. Столичный суд в сентябре прошлого года отправил Куршина* под домашний арест, хотя следствие просило заключить его под стражу. По словам Куршина*, он понимает, что совершил преступление, но просил не отправлять его в СИЗО, ограничившись запретом определенных действий. Обвиняемый также настаивал, что в его действиях не было мотива политической ненависти. Как рассказали РИА Новости в ГСУ СК по Москве, уголовное дело было возбуждено за публичное распространение фейков о российской армии (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года мужчина размещал в телеграм-канале публикации, содержащие заведомо ложную информацию о "действиях ВС РФ против мирного населения Украины". Он был задержан на одном из вокзалов в Москве и в ходе допроса "признал вину полностью".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240422/feyki-1941456110.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)