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Курс доллара на Московской бирже упал до 89,09 рубля
Курс доллара на Московской бирже упал до 89,09 рубля - РИА Новости, 03.06.2024
Курс доллара на Московской бирже упал до 89,09 рубля
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги на отметках 89,09 рубля, 12,27 рубля и 96,99 рубля... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:29
2024-06-03T19:29
2024-06-03T19:29
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги на отметках 89,09 рубля, 12,27 рубля и 96,99 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 1,01 рубля, до 89,09 рубля, юаня – на 12 копеек, до 12,27 рубля, евро – на 73 копейки, до 96,99 рубля.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже упал до 89,09 рубля
Курс доллара на Мосбирже упал до 89,09 рубля, евро — до 96,99, юаня — до 12,27