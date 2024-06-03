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Курс доллара на Московской бирже упал до 89,09 рубля - РИА Новости, 03.06.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:29 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/kurs-valyut-1950270609.html
Курс доллара на Московской бирже упал до 89,09 рубля
Курс доллара на Московской бирже упал до 89,09 рубля - РИА Новости, 03.06.2024
Курс доллара на Московской бирже упал до 89,09 рубля
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги на отметках 89,09 рубля, 12,27 рубля и 96,99 рубля... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:29
2024-06-03T19:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги на отметках 89,09 рубля, 12,27 рубля и 96,99 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 1,01 рубля, до 89,09 рубля, юаня – на 12 копеек, до 12,27 рубля, евро – на 73 копейки, до 96,99 рубля.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже упал до 89,09 рубля

Курс доллара на Мосбирже упал до 89,09 рубля, евро — до 96,99, юаня — до 12,27

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПункт обмена валют
Пункт обмена валют - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги на отметках 89,09 рубля, 12,27 рубля и 96,99 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 1,01 рубля, до 89,09 рубля, юаня – на 12 копеек, до 12,27 рубля, евро – на 73 копейки, до 96,99 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьМосковская биржа
 
 
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