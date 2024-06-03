https://ria.ru/20240603/kurs-valyut-1950270609.html

Курс доллара на Московской бирже упал до 89,09 рубля

Курс доллара на Московской бирже упал до 89,09 рубля - РИА Новости, 03.06.2024

Курс доллара на Московской бирже упал до 89,09 рубля

Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги на отметках 89,09 рубля, 12,27 рубля и 96,99 рубля... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:29

2024-06-03T19:29

2024-06-03T19:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги на отметках 89,09 рубля, 12,27 рубля и 96,99 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 1,01 рубля, до 89,09 рубля, юаня – на 12 копеек, до 12,27 рубля, евро – на 73 копейки, до 96,99 рубля.

https://ria.ru/20240603/rubl-1950244179.html

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экономика, цены на нефть, московская биржа