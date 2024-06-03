https://ria.ru/20240603/kurs-1950232563.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник - РИА Новости, 03.06.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,17 копейки - до 12,3011 рубля, курс доллара - на 81,6 копейки, до 89,3755 рубля,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:50

2024-06-03T16:50

2024-06-03T16:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,17 копейки - до 12,3011 рубля, курс доллара - на 81,6 копейки, до 89,3755 рубля, курс евро - на 91,87 копейки, до 96,8721 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа