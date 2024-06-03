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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник - РИА Новости, 03.06.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,17 копейки - до 12,3011 рубля, курс доллара - на 81,6 копейки, до 89,3755 рубля,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:50
2024-06-03T16:50
2024-06-03T16:50
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,17 копейки - до 12,3011 рубля, курс доллара - на 81,6 копейки, до 89,3755 рубля, курс евро - на 91,87 копейки, до 96,8721 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс юаня на вторник —12,30 рубля, доллара — 89,38, евро — 96,87