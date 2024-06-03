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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник - РИА Новости, 03.06.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:50 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/kurs-1950232563.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник - РИА Новости, 03.06.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,17 копейки - до 12,3011 рубля, курс доллара - на 81,6 копейки, до 89,3755 рубля,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:50
2024-06-03T16:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,17 копейки - до 12,3011 рубля, курс доллара - на 81,6 копейки, до 89,3755 рубля, курс евро - на 91,87 копейки, до 96,8721 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на вторник

Официальный курс юаня на вторник —12,30 рубля, доллара — 89,38, евро — 96,87

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖенщина заходит в пункт обмена валюты в Москве
Женщина заходит в пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина заходит в пункт обмена валюты в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,17 копейки - до 12,3011 рубля, курс доллара - на 81,6 копейки, до 89,3755 рубля, курс евро - на 91,87 копейки, до 96,8721 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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