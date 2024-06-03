https://ria.ru/20240603/korabli-1950222649.html

РГО и Фонд "Люди моря" обследуют 15 затонувших кораблей в Белом море

РГО и Фонд "Люди моря" обследуют 15 затонувших кораблей в Белом море - РИА Новости, 03.06.2024

РГО и Фонд "Люди моря" обследуют 15 затонувших кораблей в Белом море

Совместная поисковая экспедиция Русского географического общества и Фонда "Люди моря" в течение месяца планирует обследовать и идентифицировать 15 кораблей и... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:30

2024-06-03T16:30

2024-06-03T16:30

наука

белое море

русское географическое общество

вмф рф

наука

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МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Совместная поисковая экспедиция Русского географического общества и Фонда "Люди моря" в течение месяца планирует обследовать и идентифицировать 15 кораблей и судов разных эпох, в их числе американский транспорт "Кентукки", барк "Ломоносов", грузовой пароход "Вишера", оказавшиеся на дне Белого моря, сообщила пресс-служба Северного флота. Экспедиция пройдет на борту гидрографического катера "Иван Королев" морской инженерной компании "Фертоинг". "Участники экспедиции планируют обследовать и идентифицировать более 15 затонувших кораблей и судов разных эпох. Экспедиция проходит при поддержке Гидрографической службы Северного флота ВМФ России", - говорится в сообщении. Отмечается, что работа экспедиции основана на данных о затонувших объектах, собранных советскими и российскими исследователями и специалистами Центра подводных исследований РГО. Специалистам Фонда "Люди моря" предстоит уточнить координаты затонувших кораблей и судов и выполнить их обследование с помощью гидроакустической аппаратуры. Участники экспедиции проведут идентификацию обнаруженных ранее объектов, затонувших в годы Великой Отечественной войны – катера шхуны "Самоед", сторожевого корабля СКР-70, американского транспорта "Кентукки", барка "Ломоносов", грузового парохода "Вишера". "Кроме того, экспедиция выполнит научно-исследовательскую программу – будут проведены геофизические исследования, а также съемка рельефа дна. По результатам проведенных подводно-археологических исследований будут созданы 3D-модели объектов с последующим размещением на ГИС-портале "Россия – от моря до моря", - пояснили на флоте. По результатам третьего сезона экспедиции "Помни войну" в 2023 году были обнаружены тральщики Т-883 и Т-889, установлено место гибели научно-исследовательского судна "Персей", был поднят самолет "Аэрокобра".

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белое море, русское географическое общество, вмф рф, наука