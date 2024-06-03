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В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори - РИА Новости, 03.06.2024
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11:48 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/kor-1950123887.html
В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори
В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори - РИА Новости, 03.06.2024
В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори
Вспышка кори зарегистрирована в семье с пятью детьми в Кишиневе, они находятся под наблюдением врачей, заявил глава муниципального управления здравоохранения... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:48
2024-06-03T11:48
здоровье - общество
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в мире
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Вспышка кори зарегистрирована в семье с пятью детьми в Кишиневе, они находятся под наблюдением врачей, заявил глава муниципального управления здравоохранения Владимир Болокан. "Вспышка кори была выявлена в семье с пятью детьми. Там довольно тяжелый случай, но он находится под контролем, под наблюдением врачей", - заявил Болокан на заседании городских служб. По его словам, состояние пациентов оценивается как стабильное. По данным Национального агентства общественного здоровья, с начала этого года больше всего случаев заражения корью было диагностировано в Кишиневе. Всего в 2024 году был поврежден 71 случай инфицирования корью.
https://ria.ru/20240531/rospotrebnadzor-1949539771.html
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здоровье - общество, кишинев, в мире
Здоровье - Общество, Кишинев, В мире
В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори

Мэрия Кишинева: в семье с пятью детьми выявили вспышку кори

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Вспышка кори зарегистрирована в семье с пятью детьми в Кишиневе, они находятся под наблюдением врачей, заявил глава муниципального управления здравоохранения Владимир Болокан.
«
"Вспышка кори была выявлена в семье с пятью детьми. Там довольно тяжелый случай, но он находится под контролем, под наблюдением врачей", - заявил Болокан на заседании городских служб.
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По его словам, состояние пациентов оценивается как стабильное.
По данным Национального агентства общественного здоровья, с начала этого года больше всего случаев заражения корью было диагностировано в Кишиневе. Всего в 2024 году был поврежден 71 случай инфицирования корью.
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