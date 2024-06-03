https://ria.ru/20240603/kor-1950123887.html

В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори

В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори - РИА Новости, 03.06.2024

В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори

Вспышка кори зарегистрирована в семье с пятью детьми в Кишиневе, они находятся под наблюдением врачей, заявил глава муниципального управления здравоохранения... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:48

2024-06-03T11:48

2024-06-03T11:48

здоровье - общество

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Вспышка кори зарегистрирована в семье с пятью детьми в Кишиневе, они находятся под наблюдением врачей, заявил глава муниципального управления здравоохранения Владимир Болокан. "Вспышка кори была выявлена в семье с пятью детьми. Там довольно тяжелый случай, но он находится под контролем, под наблюдением врачей", - заявил Болокан на заседании городских служб. По его словам, состояние пациентов оценивается как стабильное. По данным Национального агентства общественного здоровья, с начала этого года больше всего случаев заражения корью было диагностировано в Кишиневе. Всего в 2024 году был поврежден 71 случай инфицирования корью.

https://ria.ru/20240531/rospotrebnadzor-1949539771.html

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кишинев

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здоровье - общество, кишинев, в мире