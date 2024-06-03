https://ria.ru/20240603/konflikt-1950089454.html
Не только Киев. Президент Филиппин обратился к Зеленскому
Не только Киев. Президент Филиппин обратился к Зеленскому - РИА Новости, 03.06.2024
Не только Киев. Президент Филиппин обратился к Зеленскому
Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил Владимиру Зеленскому, что решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:34
2024-06-03T08:34
2024-06-03T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
украина
фердинанд маркос
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950135823_204:0:2874:1502_1920x0_80_0_0_4dcabe4d2763ab53f9e16be2e116b5ef.jpg
ДЖАКАРТА, 3 июн — РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил Владимиру Зеленскому, что решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир. По данным филиппинского агентства GMA, сегодня Зеленский встретился с президентом Маркосом в дворце Малаканан. Во время встречи Зеленский заявил об открытии посольства Украины на Филиппинах в этом году, а также поблагодарил Манилу за "участие в мирных шагах", предложенных Киевом. В ответ Маркос сообщил, что Филиппины "очень хотят продолжать помогать Украине" через многосторонние платформы, такие как ООН и Евросоюз, чтобы "достичь мира в условиях продолжающегося конфликта". "Мы продолжим делать все возможное, чтобы способствовать укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения в вашей стране. Думаю, все прекрасно понимают, что легче сказать, чем сделать, и это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира", — заявил филиппинский президент.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". Россия ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950135823_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_505d3e57189c450178826986ac24cf71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швейцария, украина, фердинанд маркос, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина, Фердинанд Маркос, Владимир Зеленский
Не только Киев. Президент Филиппин обратился к Зеленскому
Маркос заявил Зеленскому, что решение конфликта должно устраивать не только Киев
ДЖАКАРТА, 3 июн — РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил Владимиру Зеленскому, что решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир.
По данным филиппинского агентства GMA, сегодня Зеленский встретился с президентом Маркосом в дворце Малаканан. Во время встречи Зеленский заявил об открытии посольства Украины на Филиппинах в этом году, а также поблагодарил Манилу за "участие в мирных шагах", предложенных Киевом.
В ответ Маркос сообщил, что Филиппины "очень хотят продолжать помогать Украине" через многосторонние платформы, такие как ООН и Евросоюз, чтобы "достичь мира в условиях продолжающегося конфликта".
«
"Мы продолжим делать все возможное, чтобы способствовать укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения в вашей стране. Думаю, все прекрасно понимают, что легче сказать, чем сделать, и это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира", — заявил филиппинский президент.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". Россия ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.