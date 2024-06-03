https://ria.ru/20240603/konflikt-1950089454.html

Не только Киев. Президент Филиппин обратился к Зеленскому

Не только Киев. Президент Филиппин обратился к Зеленскому - РИА Новости, 03.06.2024

Не только Киев. Президент Филиппин обратился к Зеленскому

Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил Владимиру Зеленскому, что решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T08:34

2024-06-03T08:34

2024-06-03T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

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фердинанд маркос

владимир зеленский

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ДЖАКАРТА, 3 июн — РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил Владимиру Зеленскому, что решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир. По данным филиппинского агентства GMA, сегодня Зеленский встретился с президентом Маркосом в дворце Малаканан. Во время встречи Зеленский заявил об открытии посольства Украины на Филиппинах в этом году, а также поблагодарил Манилу за "участие в мирных шагах", предложенных Киевом. В ответ Маркос сообщил, что Филиппины "очень хотят продолжать помогать Украине" через многосторонние платформы, такие как ООН и Евросоюз, чтобы "достичь мира в условиях продолжающегося конфликта". "Мы продолжим делать все возможное, чтобы способствовать укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения в вашей стране. Думаю, все прекрасно понимают, что легче сказать, чем сделать, и это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира", — заявил филиппинский президент.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". Россия ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html

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в мире, россия, швейцария, украина, фердинанд маркос, владимир зеленский