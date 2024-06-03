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Не только Киев. Президент Филиппин обратился к Зеленскому - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:34 03.06.2024 (обновлено: 12:16 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/konflikt-1950089454.html
Не только Киев. Президент Филиппин обратился к Зеленскому
Не только Киев. Президент Филиппин обратился к Зеленскому - РИА Новости, 03.06.2024
Не только Киев. Президент Филиппин обратился к Зеленскому
Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил Владимиру Зеленскому, что решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:34
2024-06-03T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
украина
фердинанд маркос
владимир зеленский
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ДЖАКАРТА, 3 июн — РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил Владимиру Зеленскому, что решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир. По данным филиппинского агентства GMA, сегодня Зеленский встретился с президентом Маркосом в дворце Малаканан. Во время встречи Зеленский заявил об открытии посольства Украины на Филиппинах в этом году, а также поблагодарил Манилу за "участие в мирных шагах", предложенных Киевом. В ответ Маркос сообщил, что Филиппины "очень хотят продолжать помогать Украине" через многосторонние платформы, такие как ООН и Евросоюз, чтобы "достичь мира в условиях продолжающегося конфликта". &quot;Мы продолжим делать все возможное, чтобы способствовать укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения в вашей стране. Думаю, все прекрасно понимают, что легче сказать, чем сделать, и это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира&quot;, — заявил филиппинский президент.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". Россия ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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в мире, россия, швейцария, украина, фердинанд маркос, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина, Фердинанд Маркос, Владимир Зеленский
Не только Киев. Президент Филиппин обратился к Зеленскому

Маркос заявил Зеленскому, что решение конфликта должно устраивать не только Киев

© AP Photo / Jam Sta Rosa/Pool PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Филиппин Фердинанд Маркос во время встречи в Маниле. 3 июня 2024
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Филиппин Фердинанд Маркос во время встречи в Маниле. 3 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Jam Sta Rosa/Pool Photo
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Филиппин Фердинанд Маркос во время встречи в Маниле. 3 июня 2024
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ДЖАКАРТА, 3 июн — РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил Владимиру Зеленскому, что решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир.
По данным филиппинского агентства GMA, сегодня Зеленский встретился с президентом Маркосом в дворце Малаканан. Во время встречи Зеленский заявил об открытии посольства Украины на Филиппинах в этом году, а также поблагодарил Манилу за "участие в мирных шагах", предложенных Киевом.
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В ответ Маркос сообщил, что Филиппины "очень хотят продолжать помогать Украине" через многосторонние платформы, такие как ООН и Евросоюз, чтобы "достичь мира в условиях продолжающегося конфликта".
«

"Мы продолжим делать все возможное, чтобы способствовать укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения в вашей стране. Думаю, все прекрасно понимают, что легче сказать, чем сделать, и это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира", — заявил филиппинский президент.

Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". Россия ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияШвейцарияУкраинаФердинанд МаркосВладимир Зеленский
 
 
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