https://ria.ru/20240603/kharkov-1950159484.html
Харьков остался без собственной генерации электричества
Харьков остался без собственной генерации электричества - РИА Новости, 03.06.2024
Харьков остался без собственной генерации электричества
Харьков вынужден заимствовать электроэнергию у других городов, так как остался без собственной генерации, заявил мэр Игорь Терехов в интервью эстонской... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:36
2024-06-03T13:36
2024-06-03T15:09
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Харьков вынужден заимствовать электроэнергию у других городов, так как остался без собственной генерации, заявил мэр Игорь Терехов в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR. "Двадцать третьего марта 2024 года были нанесены очень серьезные удары по энергетической сфере. Сегодня у нас нет ни одной собственной генерации в городе, и мы вынуждены брать электричество из других городов. Это очень трудная ситуация, и она балансирует на грани, мы это прекрасно понимаем", — сказал он. По словам Терехова, у него есть некие "договоренности в Берлине" о подписании соглашения о срочном предоставлении Харькову 25 миллионов евро для решения проблем с производством электроэнергии. Первого апреля мэр Харькова заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, а сроки восстановления неизвестны. В области ввели графики аварийных отключений электроснабжения. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949949328.html
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Харьков остался без собственной генерации электричества
Мэр Терехов: Харьков вынужден брать электричество из других городов