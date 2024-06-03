https://ria.ru/20240603/kadysheva-1950153629.html
Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем
Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем - РИА Новости, 03.06.2024
Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин, поздравляя певицу Надежду Кадышеву с юбилеем, отметил ее вклад в сбережение традиций русской песни и народного искусства. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:14
2024-06-03T13:14
2024-06-03T13:14
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя певицу Надежду Кадышеву с юбилеем, отметил ее вклад в сбережение традиций русской песни и народного искусства. Народная артистка России, солистка ансамбля народной музыки "Золотое кольцо" Надежда Кадышева отмечала в субботу 65-летие. "Примите поздравления с днем рождения. Вас знают и любят как талантливую певицу, солистку знаменитого ансамбля "Золотое кольцо" и, конечно, ценят за большой вклад в сбережение замечательных традиций русской песни, народного искусства", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. Президент выразил уверенность в том, что певица продолжит радовать людей и дарить им самые добрые чувства своим вдохновенным творчеством, и пожелал ей крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов. Дискография певицы включает концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданные с ансамблем "Золотое кольцо". Вокал Надежды Кадышевой звучит в кинокартинах "Широка река (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).
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россия, надежда кадышева, владимир путин
Культура, Россия, Надежда Кадышева, Владимир Путин
Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем
Путин отметил вклад Надежды Кадышевой в сбережение традиций русской песни
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя певицу Надежду Кадышеву с юбилеем, отметил ее вклад в сбережение традиций русской песни и народного искусства.
Народная артистка России, солистка ансамбля народной музыки "Золотое кольцо" Надежда Кадышева отмечала в субботу 65-летие.
«
"Примите поздравления с днем рождения. Вас знают и любят как талантливую певицу, солистку знаменитого ансамбля "Золотое кольцо" и, конечно, ценят за большой вклад в сбережение замечательных традиций русской песни, народного искусства", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент выразил уверенность в том, что певица продолжит радовать людей и дарить им самые добрые чувства своим вдохновенным творчеством, и пожелал ей крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов.
Дискография певицы включает концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданные с ансамблем "Золотое кольцо". Вокал Надежды Кадышевой звучит в кинокартинах "Широка река (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).