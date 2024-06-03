https://ria.ru/20240603/kadysheva-1950153629.html

Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем

Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем - РИА Новости, 03.06.2024

Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин, поздравляя певицу Надежду Кадышеву с юбилеем, отметил ее вклад в сбережение традиций русской песни и народного искусства. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:14

2024-06-03T13:14

2024-06-03T13:14

культура

россия

надежда кадышева

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17287/92/172879285_0:0:2534:1425_1920x0_80_0_0_210940c4807a439dfd715b9cda7b7ec6.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя певицу Надежду Кадышеву с юбилеем, отметил ее вклад в сбережение традиций русской песни и народного искусства. Народная артистка России, солистка ансамбля народной музыки "Золотое кольцо" Надежда Кадышева отмечала в субботу 65-летие. "Примите поздравления с днем рождения. Вас знают и любят как талантливую певицу, солистку знаменитого ансамбля "Золотое кольцо" и, конечно, ценят за большой вклад в сбережение замечательных традиций русской песни, народного искусства", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. Президент выразил уверенность в том, что певица продолжит радовать людей и дарить им самые добрые чувства своим вдохновенным творчеством, и пожелал ей крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов. Дискография певицы включает концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданные с ансамблем "Золотое кольцо". Вокал Надежды Кадышевой звучит в кинокартинах "Широка река (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).

https://ria.ru/20240601/kadysheva--1949520716.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, надежда кадышева, владимир путин