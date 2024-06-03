https://ria.ru/20240603/izrail-1950095625.html
Израиль заявил о перехвате ракеты, летевшей со стороны Красного моря
Израиль заявил о перехвате ракеты, летевшей со стороны Красного моря - РИА Новости, 03.06.2024
Израиль заявил о перехвате ракеты, летевшей со стороны Красного моря
Израильская система ПРО "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля-земля", летевшую со стороны Красного моря, в южном городе Эйлат сработали сирены... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:23
2024-06-03T09:23
2024-06-03T09:35
в мире
израиль
красное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81a497600e6930e462a3dd321feedeb9.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн - РИА Новости. Израильская система ПРО "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля-земля", летевшую со стороны Красного моря, в южном городе Эйлат сработали сирены воздушной тревоги, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад система ПРО "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля-земля", выпущенную со стороны Красного моря в сторону Израиля. В районе Эйлата были активированы сирены, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела. Данных о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240603/siriya-1950072635.html
израиль
красное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0bebea88f7407562ea589a08c062ff2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Красное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о перехвате ракеты, летевшей со стороны Красного моря
Израиль перехватил ракету "земля - земля", летевшую со стороны Красного моря