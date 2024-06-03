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Израиль заявил о перехвате ракеты, летевшей со стороны Красного моря - РИА Новости, 03.06.2024
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09:23 03.06.2024 (обновлено: 09:35 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/izrail-1950095625.html
Израиль заявил о перехвате ракеты, летевшей со стороны Красного моря
Израиль заявил о перехвате ракеты, летевшей со стороны Красного моря - РИА Новости, 03.06.2024
Израиль заявил о перехвате ракеты, летевшей со стороны Красного моря
Израильская система ПРО "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля-земля", летевшую со стороны Красного моря, в южном городе Эйлат сработали сирены... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:23
2024-06-03T09:35
в мире
израиль
красное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн - РИА Новости. Израильская система ПРО "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля-земля", летевшую со стороны Красного моря, в южном городе Эйлат сработали сирены воздушной тревоги, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад система ПРО "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля-земля", выпущенную со стороны Красного моря в сторону Израиля. В районе Эйлата были активированы сирены, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела. Данных о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240603/siriya-1950072635.html
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в мире, израиль, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Красное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о перехвате ракеты, летевшей со стороны Красного моря

Израиль перехватил ракету "земля - земля", летевшую со стороны Красного моря

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн - РИА Новости. Израильская система ПРО "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля-земля", летевшую со стороны Красного моря, в южном городе Эйлат сработали сирены воздушной тревоги, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад система ПРО "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля-земля", выпущенную со стороны Красного моря в сторону Израиля. В районе Эйлата были активированы сирены, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела. Данных о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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В миреИзраильКрасное мореОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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