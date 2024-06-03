https://ria.ru/20240603/izrail-1950095625.html

Израиль заявил о перехвате ракеты, летевшей со стороны Красного моря

Израиль заявил о перехвате ракеты, летевшей со стороны Красного моря - РИА Новости, 03.06.2024

Израиль заявил о перехвате ракеты, летевшей со стороны Красного моря

Израильская система ПРО "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля-земля", летевшую со стороны Красного моря, в южном городе Эйлат сработали сирены... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T09:23

2024-06-03T09:23

2024-06-03T09:35

в мире

израиль

красное море

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81a497600e6930e462a3dd321feedeb9.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн - РИА Новости. Израильская система ПРО "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля-земля", летевшую со стороны Красного моря, в южном городе Эйлат сработали сирены воздушной тревоги, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад система ПРО "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля-земля", выпущенную со стороны Красного моря в сторону Израиля. В районе Эйлата были активированы сирены, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела. Данных о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240603/siriya-1950072635.html

израиль

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году