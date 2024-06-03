https://ria.ru/20240603/italiya-1950252367.html
Италия вернет приграничные проверки из-за саммита G7
Италия вернет приграничные проверки из-за саммита G7 - РИА Новости, 03.06.2024
Италия вернет приграничные проверки из-за саммита G7
Италия вернет приграничные проверки на две недели из-за саммита глав государств и правительств "Большой семерки" G7, который пройдет в южной области Апулия с 13 РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:07
2024-06-03T18:07
2024-06-03T18:07
в мире
италия
апулия
g7
шенгенская зона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569969265_0:297:2856:1904_1920x0_80_0_0_295c125f732f1020a32c0fe263664c9f.jpg
РИМ, 3 июн – РИА Новости. Италия вернет приграничные проверки на две недели из-за саммита глав государств и правительств "Большой семерки" G7, который пройдет в южной области Апулия с 13 по 15 июня, сообщило МВД Италии. МВД говорит об этой мере как о "приостановке обычного режима свободы передвижения внутри Шенгенской зоны". "Национальные сухопутные, морские и воздушные границы, согласно практике государств во время подобных мероприятий, будут временно подвергаться контролю", - говорится в сообщении. Проверки продлятся с 5 по 18 июня.
https://ria.ru/20240602/sammit-1949964250.html
италия
апулия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569969265_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_f45a4598a7fbe4d86155990777586761.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, апулия, g7, шенгенская зона
В мире, Италия, Апулия, G7, Шенгенская зона
Италия вернет приграничные проверки из-за саммита G7
Италия вернет приграничные проверки на две недели из-за саммита G7