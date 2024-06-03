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Италия вернет приграничные проверки из-за саммита G7 - РИА Новости, 03.06.2024
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18:07 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/italiya-1950252367.html
Италия вернет приграничные проверки из-за саммита G7
Италия вернет приграничные проверки из-за саммита G7 - РИА Новости, 03.06.2024
Италия вернет приграничные проверки из-за саммита G7
Италия вернет приграничные проверки на две недели из-за саммита глав государств и правительств "Большой семерки" G7, который пройдет в южной области Апулия с 13 РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:07
2024-06-03T18:07
в мире
италия
апулия
g7
шенгенская зона
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РИМ, 3 июн – РИА Новости. Италия вернет приграничные проверки на две недели из-за саммита глав государств и правительств "Большой семерки" G7, который пройдет в южной области Апулия с 13 по 15 июня, сообщило МВД Италии. МВД говорит об этой мере как о "приостановке обычного режима свободы передвижения внутри Шенгенской зоны". "Национальные сухопутные, морские и воздушные границы, согласно практике государств во время подобных мероприятий, будут временно подвергаться контролю", - говорится в сообщении. Проверки продлятся с 5 по 18 июня.
https://ria.ru/20240602/sammit-1949964250.html
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в мире, италия, апулия, g7, шенгенская зона
В мире, Италия, Апулия, G7, Шенгенская зона
Италия вернет приграничные проверки из-за саммита G7

Италия вернет приграничные проверки на две недели из-за саммита G7

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНа одной из улиц Неаполя
На одной из улиц Неаполя - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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На одной из улиц Неаполя. Архивное фото
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РИМ, 3 июн – РИА Новости. Италия вернет приграничные проверки на две недели из-за саммита глав государств и правительств "Большой семерки" G7, который пройдет в южной области Апулия с 13 по 15 июня, сообщило МВД Италии.
МВД говорит об этой мере как о "приостановке обычного режима свободы передвижения внутри Шенгенской зоны".
"Национальные сухопутные, морские и воздушные границы, согласно практике государств во время подобных мероприятий, будут временно подвергаться контролю", - говорится в сообщении. Проверки продлятся с 5 по 18 июня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Премьер Италии подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите G7
2 июня, 07:35
 
В миреИталияАпулияG7Шенгенская зона
 
 
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