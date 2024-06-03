https://ria.ru/20240603/italiya-1950252367.html

Италия вернет приграничные проверки из-за саммита G7

Италия вернет приграничные проверки из-за саммита G7 - РИА Новости, 03.06.2024

Италия вернет приграничные проверки из-за саммита G7

Италия вернет приграничные проверки на две недели из-за саммита глав государств и правительств "Большой семерки" G7, который пройдет в южной области Апулия с 13 РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:07

2024-06-03T18:07

2024-06-03T18:07

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апулия

g7

шенгенская зона

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РИМ, 3 июн – РИА Новости. Италия вернет приграничные проверки на две недели из-за саммита глав государств и правительств "Большой семерки" G7, который пройдет в южной области Апулия с 13 по 15 июня, сообщило МВД Италии. МВД говорит об этой мере как о "приостановке обычного режима свободы передвижения внутри Шенгенской зоны". "Национальные сухопутные, морские и воздушные границы, согласно практике государств во время подобных мероприятий, будут временно подвергаться контролю", - говорится в сообщении. Проверки продлятся с 5 по 18 июня.

https://ria.ru/20240602/sammit-1949964250.html

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в мире, италия, апулия, g7, шенгенская зона