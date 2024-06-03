https://ria.ru/20240603/italiya-1950072734.html

Польша блокирует на границе товары, идущие в Россию, заявили в Италии

Польша блокирует на границе товары, идущие в Россию, заявили в Италии - РИА Новости, 03.06.2024

Польша блокирует на границе товары, идущие в Россию, заявили в Италии

Таможенники Польши и Литвы чинят настоящий произвол, они незаконно блокируют на своих границах грузы, идущие в Россию из Италии, заявил в интервью РИА Новости в РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T02:03

2024-06-03T02:03

2024-06-03T02:08

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Таможенники Польши и Литвы чинят настоящий произвол, они незаконно блокируют на своих границах грузы, идущие в Россию из Италии, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны", - сказал он. "Это – ничто иное, как произвол", - добавил Торрембини. При этом свои грузы, по его словам, они легко пропускают через границы. "Не странно ли, что Литва превратилась сегодня в одного из главных экспортеров вина в Россию. А разве в Литве есть вино? Они что, самые умные? При этом антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса самая громкая", - заключил собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240602/italiya-1950007974.html

https://ria.ru/20240419/vino-1940935410.html

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в мире, литва, россия, польша, витторио торрембини, пмэф-2024, италия