Польша блокирует на границе товары, идущие в Россию, заявили в Италии
Глава GIM Unimpresa Торрембини: Польша и Литва блокируют грузы, идущие в Россию
© РИА Новости / Игорь ЗарембоФуры на таможенном посту "Багратионовский" российско-польского участка государственной границы
Фуры на таможенном посту "Багратионовский" российско-польского участка государственной границы. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Таможенники Польши и Литвы чинят настоящий произвол, они незаконно блокируют на своих границах грузы, идущие в Россию из Италии, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
"Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны", - сказал он.
"Это – ничто иное, как произвол", - добавил Торрембини.
При этом свои грузы, по его словам, они легко пропускают через границы. "Не странно ли, что Литва превратилась сегодня в одного из главных экспортеров вина в Россию. А разве в Литве есть вино? Они что, самые умные? При этом антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса самая громкая", - заключил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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