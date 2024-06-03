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Ефимов: Центральный ипподром в Москве подготовили к реконструкции - РИА Новости, 03.06.2024
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09:06 03.06.2024 (обновлено: 09:14 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ippodrom-1949903640.html
Ефимов: Центральный ипподром в Москве подготовили к реконструкции
Ефимов: Центральный ипподром в Москве подготовили к реконструкции - РИА Новости, 03.06.2024
Ефимов: Центральный ипподром в Москве подготовили к реконструкции
Специалисты завершили подготовительные работы по восстановлению Центрального ипподрома в Москве, его комплексную реконструкцию планируют закончить в 2026 году,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:06
2024-06-03T09:14
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Специалисты завершили подготовительные работы по восстановлению Центрального ипподрома в Москве, его комплексную реконструкцию планируют закончить в 2026 году, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Территорию ипподрома уже освободили от объектов в предаварийном состоянии и самовольных построек. Подготовительные работы завершены, реконструкция выполнена на 10%. На площадке ведется устройство фундаментов и вертикальных конструкций новых зданий и сооружений, двухпутных тоннелей для выхода лошадей из конюшен", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Работы проводятся за счет городского бюджета, отметил он, добавив, что организованные мероприятия позволили бережно и безопасно провести реставрацию главного здания Центрального московского ипподрома. По его словам, специалисты определяют, какие элементы нуждаются в реставрации и какие мероприятия необходимо выполнить дальше.В пресс-релизе уточняется, что проект реконструкции ипподрома предусматривает создание современного конного двора, включающего в себя конюшни для скаковых и беговых лошадей, конноспортивный комплекс со встроенными конюшнями, тремя манежами и трибунами, а также гостевые конюшни. Общая площадь инфраструктуры для лошадей и спортсменов увеличится более чем в 1,5 раза – до 52 тысяч квадратных метров, следует из сообщения."Специалисты приступили к устройству фундаментов зданий конного двора – конюшен. Аналогичные работы начались и на территории будущего ветеринарного блока", – отметил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. Он добавил, что в ветеринарном блоке будут аппараты МРТ, КТ, рентген и система телемедицины, планируется открытие карантинной конюшни, изолятора, реабилитационного центра и пункта допинг-контроля.Центральный московский ипподром, основанный в 1834 году, считается старейшим в России, а также первым в мире рысистым ипподромом. Проект его реконструкции разработало правительство Москвы совместно с Минсельхозом России.
https://realty.ria.ru/20230404/ippodrom-1862857166.html
https://realty.ria.ru/20230330/loshadi-1861798787.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: Центральный ипподром в Москве подготовили к реконструкции

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Специалисты завершили подготовительные работы по восстановлению Центрального ипподрома в Москве, его комплексную реконструкцию планируют закончить в 2026 году, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Территорию ипподрома уже освободили от объектов в предаварийном состоянии и самовольных построек. Подготовительные работы завершены, реконструкция выполнена на 10%. На площадке ведется устройство фундаментов и вертикальных конструкций новых зданий и сооружений, двухпутных тоннелей для выхода лошадей из конюшен", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
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Работы проводятся за счет городского бюджета, отметил он, добавив, что организованные мероприятия позволили бережно и безопасно провести реставрацию главного здания Центрального московского ипподрома. По его словам, специалисты определяют, какие элементы нуждаются в реставрации и какие мероприятия необходимо выполнить дальше.
В пресс-релизе уточняется, что проект реконструкции ипподрома предусматривает создание современного конного двора, включающего в себя конюшни для скаковых и беговых лошадей, конноспортивный комплекс со встроенными конюшнями, тремя манежами и трибунами, а также гостевые конюшни. Общая площадь инфраструктуры для лошадей и спортсменов увеличится более чем в 1,5 раза – до 52 тысяч квадратных метров, следует из сообщения.
"Специалисты приступили к устройству фундаментов зданий конного двора – конюшен. Аналогичные работы начались и на территории будущего ветеринарного блока", – отметил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. Он добавил, что в ветеринарном блоке будут аппараты МРТ, КТ, рентген и система телемедицины, планируется открытие карантинной конюшни, изолятора, реабилитационного центра и пункта допинг-контроля.
Центральный московский ипподром, основанный в 1834 году, считается старейшим в России, а также первым в мире рысистым ипподромом. Проект его реконструкции разработало правительство Москвы совместно с Минсельхозом России.
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