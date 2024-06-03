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Инвесторы подали свыше миллиона заявок на обмен замороженных активов - РИА Новости, 03.06.2024
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09:42 03.06.2024 (обновлено: 11:53 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/investpalata-1950097371.html
Инвесторы подали свыше миллиона заявок на обмен замороженных активов
Инвесторы подали свыше миллиона заявок на обмен замороженных активов - РИА Новости, 03.06.2024
Инвесторы подали свыше миллиона заявок на обмен замороженных активов
Российские инвесторы подали заявки на обмен замороженных активов на 35,3 миллиарда рублей, говорится на сайте "Инвестиционной палаты". РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:42
2024-06-03T11:53
экономика
tesla motors
microsoft corporation
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские инвесторы подали заявки на обмен замороженных активов на 35,3 миллиарда рублей, говорится на сайте "Инвестиционной палаты"."Общая стоимость ИЦБ в пуле, исходя из их начальных цен, составила 35,31 миллиарда рублей. Количество заявок, поданных российскими розничными инвесторами, превышает миллион", — указано в релизе."Инвестпалата" завершила прием заявок от отечественных инвесторов на обмен восьмого мая. С 3 июня до 5 июля будут принимать заявки от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг.Организатор торгов в рамках обмена замороженными активами уточнил, что пул предложения нерезидентам включает более двух с половиной тысяч наименований иностранных ценных бумаг.В нем фигурируют акции Alphabet, Tesla и Microsoft. При этом 60 процентов пула составили акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, а еще 40 процентов — паи инвестиционных фондов (ETF) на иностранные акции.В палате пояснили, что сформировали 100 максимально идентичных лотов, средняя стоимость одного из них — 353,1 миллиона рублей, эта сумма равна единой стартовой ставке каждого лота. Покупатели-нерезиденты могут направить заявки на покупку по цене не ниже стартовой ставки. Отозвать их возможно лишь для повышения цены.После того, как организатор торгов получит от нерезидентов заявки, он определит для всех лотов единую финальную цену продажи, которая будет не ниже стартовой ставки. Финальная цена реализации каждой ИЦБ будет не ниже начальной цены, определенной по состоянию на закрытие торгов 22 марта, выраженной в рублях по курсу Центробанка на ту же дату.Деньги за проданные ИЦБ переведут на счета брокеров, доверительных управляющих или управляющих компаний паевых инвестиционных фондов для перечисления продавцам — физическим лицам резидентам. Непроданные иностранные бумаги не спишут со счетов депо их владельцев, а неиспользованные деньги нерезидентов вернут на их рублевые счета (включая счета типа "С").
https://ria.ru/20240529/aktivy-1949041724.html
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https://radiosputnik.ru/20240523/aktivy-1947984448.html
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
экономика, tesla motors, microsoft corporation
Экономика, Tesla motors, Microsoft Corporation
Инвесторы подали свыше миллиона заявок на обмен замороженных активов

Российские инвесторы подали заявки на обмен замороженных активов на 35 млрд руб

© iStock.com / woraputАнализ финансового рынка
Анализ финансового рынка - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© iStock.com / woraput
Анализ финансового рынка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские инвесторы подали заявки на обмен замороженных активов на 35,3 миллиарда рублей, говорится на сайте "Инвестиционной палаты".
"Общая стоимость ИЦБ в пуле, исходя из их начальных цен, составила 35,31 миллиарда рублей. Количество заявок, поданных российскими розничными инвесторами, превышает миллион", — указано в релизе.
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"Инвестпалата" завершила прием заявок от отечественных инвесторов на обмен восьмого мая. С 3 июня до 5 июля будут принимать заявки от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг.
Организатор торгов в рамках обмена замороженными активами уточнил, что пул предложения нерезидентам включает более двух с половиной тысяч наименований иностранных ценных бумаг.
В нем фигурируют акции Alphabet, Tesla и Microsoft. При этом 60 процентов пула составили акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, а еще 40 процентов — паи инвестиционных фондов (ETF) на иностранные акции.
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В палате пояснили, что сформировали 100 максимально идентичных лотов, средняя стоимость одного из них — 353,1 миллиона рублей, эта сумма равна единой стартовой ставке каждого лота. Покупатели-нерезиденты могут направить заявки на покупку по цене не ниже стартовой ставки. Отозвать их возможно лишь для повышения цены.
После того, как организатор торгов получит от нерезидентов заявки, он определит для всех лотов единую финальную цену продажи, которая будет не ниже стартовой ставки. Финальная цена реализации каждой ИЦБ будет не ниже начальной цены, определенной по состоянию на закрытие торгов 22 марта, выраженной в рублях по курсу Центробанка на ту же дату.
Деньги за проданные ИЦБ переведут на счета брокеров, доверительных управляющих или управляющих компаний паевых инвестиционных фондов для перечисления продавцам — физическим лицам резидентам. Непроданные иностранные бумаги не спишут со счетов депо их владельцев, а неиспользованные деньги нерезидентов вернут на их рублевые счета (включая счета типа "С").
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ЭкономикаTesla motorsMicrosoft Corporation
 
 
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