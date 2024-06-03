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Глава Ингушетии подтвердил, что его брат стал фигурантом уголовного дела - РИА Новости, 03.06.2024
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16:17 03.06.2024 (обновлено: 17:02 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ingushetiya-1950217490.html
Глава Ингушетии подтвердил, что его брат стал фигурантом уголовного дела
Глава Ингушетии подтвердил, что его брат стал фигурантом уголовного дела - РИА Новости, 03.06.2024
Глава Ингушетии подтвердил, что его брат стал фигурантом уголовного дела
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил в Telegram-канале, что его брат стал фигурантом уголовного дела, и выразил надежду на переизбрание осенью. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:17
2024-06-03T17:02
происшествия
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил в Telegram-канале, что его брат стал фигурантом уголовного дела, и выразил надежду на переизбрание осенью."Хочу внести ясность в ситуацию вокруг моей семьи, чтобы избежать разных толкований. Действительно, мой брат задержан. В рамках расследования проводится следственная проверка, и по ее итогам будет вынесено решение суда", - написал Калиматов."Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали - в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа. То есть, должно быть четкое понимание - закон для всех одинаков", - подчеркнул глава Ингушетии.Он добавил, что на его недавней встрече с президентом России обсуждались все важные для республики вопросы. "Президент оценил нашу положительную динамику и рекомендовал работать дальше, не сбавляя темпов. В сентябре у нас должны состояться выборы главы Ингушетии. Надеюсь, народ и парламент меня поддержат", - заявил Калиматов.В мае Мещанский районный суд Москвы арестовал старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова который ранее возглавлял региональный филиал "Почты России", по делу о хищении денег в региональном ПФР.В феврале 2023 года ФСБ сообщала о пресечении деятельности ОПГ, похитившей более двух миллиардов рублей средств ПФР, в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере было проведено более 50 обысков по местам жительства и работы членов группировки. Отмечалось, что в ее состав входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и "Почты России".По данным силовиков, с 2019 по 2021 год члены группировки организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги сотрудники ПФР перечисляли на банковские счета филиала "Почты России" в республике для обналичивания. Законные пенсии развозились по региональным отделениям почтовой связи для выдачи, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий деньги похищались.Чтобы скрыть аферу, члены ОПГ фальсифицировали отчетную документацию, согласно которой все полученные из ПФР средства были полностью выданы населению.Возбуждены уголовные дела по статьям УК "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества или участие в нем".В октябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал по данному делу руководителя отделения Пенсионного фонда РФ по Ингушетии Ислама Сейнароева и занимавшего руководящую должность сотрудника филиала "Почты России" по Ингушетии Хасана Батыжева.
https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942931346.html
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происшествия, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Происшествия, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии подтвердил, что его брат стал фигурантом уголовного дела

Глава Ингушетии Калиматов подтвердил, что против его брата завели уголовное дело

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил в Telegram-канале, что его брат стал фигурантом уголовного дела, и выразил надежду на переизбрание осенью.
«
"Хочу внести ясность в ситуацию вокруг моей семьи, чтобы избежать разных толкований. Действительно, мой брат задержан. В рамках расследования проводится следственная проверка, и по ее итогам будет вынесено решение суда", - написал Калиматов.
"Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали - в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа. То есть, должно быть четкое понимание - закон для всех одинаков", - подчеркнул глава Ингушетии.
Он добавил, что на его недавней встрече с президентом России обсуждались все важные для республики вопросы. "Президент оценил нашу положительную динамику и рекомендовал работать дальше, не сбавляя темпов. В сентябре у нас должны состояться выборы главы Ингушетии. Надеюсь, народ и парламент меня поддержат", - заявил Калиматов.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении более миллиарда рублей
28 апреля, 15:56
В мае Мещанский районный суд Москвы арестовал старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова который ранее возглавлял региональный филиал "Почты России", по делу о хищении денег в региональном ПФР.
В феврале 2023 года ФСБ сообщала о пресечении деятельности ОПГ, похитившей более двух миллиардов рублей средств ПФР, в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере было проведено более 50 обысков по местам жительства и работы членов группировки. Отмечалось, что в ее состав входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и "Почты России".
По данным силовиков, с 2019 по 2021 год члены группировки организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги сотрудники ПФР перечисляли на банковские счета филиала "Почты России" в республике для обналичивания. Законные пенсии развозились по региональным отделениям почтовой связи для выдачи, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий деньги похищались.
Чтобы скрыть аферу, члены ОПГ фальсифицировали отчетную документацию, согласно которой все полученные из ПФР средства были полностью выданы населению.
Возбуждены уголовные дела по статьям УК "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества или участие в нем".
В октябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал по данному делу руководителя отделения Пенсионного фонда РФ по Ингушетии Ислама Сейнароева и занимавшего руководящую должность сотрудника филиала "Почты России" по Ингушетии Хасана Батыжева.
Задержание фигурантов дела о хищениях в Пенсионном фонде
Более 30 человек задержали по делу о хищениях в Пенсионном фонде
20 февраля 2023, 13:59
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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