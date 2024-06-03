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Офис Гутерреша анонсировал его встречу с Блинкеном - РИА Новости, 03.06.2024
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19:17 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/guterresh-1950268188.html
Офис Гутерреша анонсировал его встречу с Блинкеном
Офис Гутерреша анонсировал его встречу с Блинкеном - РИА Новости, 03.06.2024
Офис Гутерреша анонсировал его встречу с Блинкеном
Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне во вторник, обсудит вопросы, "представляющие взаимный интерес", сообщил РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:17
2024-06-03T19:17
в мире
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антониу гутерреш
оон
энтони блинкен
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ООН, 3 июн - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне во вторник, обсудит вопросы, "представляющие взаимный интерес", сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. "Во вторник генеральный секретарь встретится госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Хак.
https://ria.ru/20240405/oon-1938095326.html
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в мире, сша, антониу гутерреш, оон, энтони блинкен
В мире, США, Антониу Гутерреш, ООН, Энтони Блинкен
Офис Гутерреша анонсировал его встречу с Блинкеном

Гутерреш во вторник в Вашингтоне встретится с Блинкеном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 июн - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне во вторник, обсудит вопросы, "представляющие взаимный интерес", сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"Во вторник генеральный секретарь встретится госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Хак.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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5 апреля, 17:08
 
В миреСШААнтониу ГутеррешООНЭнтони Блинкен
 
 
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