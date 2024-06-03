https://ria.ru/20240603/guterresh-1950268188.html
Офис Гутерреша анонсировал его встречу с Блинкеном
Офис Гутерреша анонсировал его встречу с Блинкеном - РИА Новости, 03.06.2024
Офис Гутерреша анонсировал его встречу с Блинкеном
Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне во вторник, обсудит вопросы, "представляющие взаимный интерес", сообщил РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:17
2024-06-03T19:17
2024-06-03T19:17
в мире
сша
антониу гутерреш
оон
энтони блинкен
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ООН, 3 июн - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне во вторник, обсудит вопросы, "представляющие взаимный интерес", сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. "Во вторник генеральный секретарь встретится госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Хак.
https://ria.ru/20240405/oon-1938095326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, антониу гутерреш, оон, энтони блинкен
В мире, США, Антониу Гутерреш, ООН, Энтони Блинкен
Офис Гутерреша анонсировал его встречу с Блинкеном
Гутерреш во вторник в Вашингтоне встретится с Блинкеном