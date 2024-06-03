https://ria.ru/20240603/guterresh-1950268188.html

Офис Гутерреша анонсировал его встречу с Блинкеном

Офис Гутерреша анонсировал его встречу с Блинкеном - РИА Новости, 03.06.2024

Офис Гутерреша анонсировал его встречу с Блинкеном

Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне во вторник, обсудит вопросы, "представляющие взаимный интерес", сообщил РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:17

2024-06-03T19:17

2024-06-03T19:17

в мире

сша

антониу гутерреш

оон

энтони блинкен

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ООН, 3 июн - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне во вторник, обсудит вопросы, "представляющие взаимный интерес", сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. "Во вторник генеральный секретарь встретится госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Хак.

https://ria.ru/20240405/oon-1938095326.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сша, антониу гутерреш, оон, энтони блинкен