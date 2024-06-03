https://ria.ru/20240603/gumpomosch-1950197051.html
Мишустин назвал объем российской продовольственной помощи для Африки и Азии
Мишустин назвал объем российской продовольственной помощи для Африки и Азии - РИА Новости, 03.06.2024
Мишустин назвал объем российской продовольственной помощи для Африки и Азии
Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гумпомощи странам Африки и Азии за последние пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:29
2024-06-03T15:29
2024-06-03T15:29
экономика
россия
африка
азия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600819556_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_366112120a5f2a989bf9e3042050aa2f.jpg
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гумпомощи странам Африки и Азии за последние пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" он отметил, что высокий уровень собственного производства позволяет РФ поддерживать и другие государства. "И мы это делаем, несмотря на препятствия, создаваемые коллективным Западом, – в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования. За последние пять лет мы поставили порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи государствам Африки и Азии", - сказал Мишустин. Он добавил, что в феврале завершилась безвозмездная передача 200 тысяч тонн российской пшеницы в шесть африканских стран. "И свыше 110 тысяч тонн удобрений направлено Малави, Кении, Зимбабве и Нигерии. К сожалению, из-за действий недоброжелателей еще больше удобрений задержано в европейских портах. Хотя Россия приняла решение бесплатно направить эти грузы нуждающимся странам", - сказал глава правительства РФ.
https://ria.ru/20240603/zerno-1950194650.html
россия
африка
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600819556_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_89abdb74611f0407897a6dff4d787d38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, африка, азия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Африка, Азия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин назвал объем российской продовольственной помощи для Африки и Азии
Мишустин: Россия поставила 380 тыс тонн продовольствия в Африку и Азию за 5 лет