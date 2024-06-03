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Мишустин назвал объем российской продовольственной помощи для Африки и Азии - РИА Новости, 03.06.2024
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15:29 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/gumpomosch-1950197051.html
Мишустин назвал объем российской продовольственной помощи для Африки и Азии
Мишустин назвал объем российской продовольственной помощи для Африки и Азии - РИА Новости, 03.06.2024
Мишустин назвал объем российской продовольственной помощи для Африки и Азии
Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гумпомощи странам Африки и Азии за последние пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:29
2024-06-03T15:29
экономика
россия
африка
азия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гумпомощи странам Африки и Азии за последние пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" он отметил, что высокий уровень собственного производства позволяет РФ поддерживать и другие государства. "И мы это делаем, несмотря на препятствия, создаваемые коллективным Западом, – в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования. За последние пять лет мы поставили порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи государствам Африки и Азии", - сказал Мишустин. Он добавил, что в феврале завершилась безвозмездная передача 200 тысяч тонн российской пшеницы в шесть африканских стран. "И свыше 110 тысяч тонн удобрений направлено Малави, Кении, Зимбабве и Нигерии. К сожалению, из-за действий недоброжелателей еще больше удобрений задержано в европейских портах. Хотя Россия приняла решение бесплатно направить эти грузы нуждающимся странам", - сказал глава правительства РФ.
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экономика, россия, африка, азия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Африка, Азия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин назвал объем российской продовольственной помощи для Африки и Азии

Мишустин: Россия поставила 380 тыс тонн продовольствия в Африку и Азию за 5 лет

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкОтгрузка зерна
Отгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гумпомощи странам Африки и Азии за последние пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" он отметил, что высокий уровень собственного производства позволяет РФ поддерживать и другие государства.
«
"И мы это делаем, несмотря на препятствия, создаваемые коллективным Западом, – в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования. За последние пять лет мы поставили порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи государствам Африки и Азии", - сказал Мишустин.
Он добавил, что в феврале завершилась безвозмездная передача 200 тысяч тонн российской пшеницы в шесть африканских стран.
"И свыше 110 тысяч тонн удобрений направлено Малави, Кении, Зимбабве и Нигерии. К сожалению, из-за действий недоброжелателей еще больше удобрений задержано в европейских портах. Хотя Россия приняла решение бесплатно направить эти грузы нуждающимся странам", - сказал глава правительства РФ.
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ЭкономикаРоссияАфрикаАзияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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