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Мишустин назвал объем российской продовольственной помощи для Африки и Азии

Мишустин назвал объем российской продовольственной помощи для Африки и Азии - РИА Новости, 03.06.2024

Мишустин назвал объем российской продовольственной помощи для Африки и Азии

Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гумпомощи странам Африки и Азии за последние пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:29

2024-06-03T15:29

2024-06-03T15:29

экономика

россия

африка

азия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гумпомощи странам Африки и Азии за последние пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" он отметил, что высокий уровень собственного производства позволяет РФ поддерживать и другие государства. "И мы это делаем, несмотря на препятствия, создаваемые коллективным Западом, – в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования. За последние пять лет мы поставили порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи государствам Африки и Азии", - сказал Мишустин. Он добавил, что в феврале завершилась безвозмездная передача 200 тысяч тонн российской пшеницы в шесть африканских стран. "И свыше 110 тысяч тонн удобрений направлено Малави, Кении, Зимбабве и Нигерии. К сожалению, из-за действий недоброжелателей еще больше удобрений задержано в европейских портах. Хотя Россия приняла решение бесплатно направить эти грузы нуждающимся странам", - сказал глава правительства РФ.

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россия

африка

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, африка, азия, михаил мишустин, евразийский экономический союз