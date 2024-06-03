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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 03.06.2024
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12:55 03.06.2024 (обновлено: 13:06 03.06.2024) дополняется ...
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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 03.06.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:55
2024-06-03T13:06
белгородская область
белгород
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 12.20 мск, через 33 минуты отменили угрозу."Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
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белгородская область, белгород, белгородский район, происшествия
Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Губернатор: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах на одной из улиц в Белгороде, поврежденное в результате обстрела ВСУ
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах на одной из улиц в Белгороде, поврежденное в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах на одной из улиц в Белгороде, поврежденное в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в 12.20 мск, через 33 минуты отменили угрозу.
"Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
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Белгородская областьБелгородБелгородский районПроисшествия
 
 
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