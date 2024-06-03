https://ria.ru/20240603/gubernator-1950146693.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 03.06.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:55

2024-06-03T12:55

2024-06-03T13:06

белгородская область

белгород

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 12.20 мск, через 33 минуты отменили угрозу."Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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белгородская область, белгород, белгородский район, происшествия