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Украинские войска атаковали инфраструктурный объект связи под Белгородом - РИА Новости, 03.06.2024
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10:21 03.06.2024 (обновлено: 10:26 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/gubernator-1950102879.html
Украинские войска атаковали инфраструктурный объект связи под Белгородом
Украинские войска атаковали инфраструктурный объект связи под Белгородом - РИА Новости, 03.06.2024
Украинские войска атаковали инфраструктурный объект связи под Белгородом
Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект связи в селе Петровка Белгородского района, также повреждена ЛЭП, три населенных пункта остались без... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:21
2024-06-03T10:26
жкх
белгородский район
украина
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект связи в селе Петровка Белгородского района, также повреждена ЛЭП, три населенных пункта остались без электричества, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор в Telegram-канале информировал, что два населенных пункта в Белгородском районе подверглись атаке со стороны Украины с помощью БПЛА, пострадавших нет. "В селе Петровка с БПЛА самолетного типа сброшено три взрывных устройства. Повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. Временно без света остаются жители трех населенных пунктов: с. Петровка, с.Толоконное и с.Соловьевка. В результате сброса еще одного взрывного устройства с беспилотника на территории сельскохозяйственного предприятия осколками посечена одна единица спецтехники", - написал Гладков. Глава региона добавил, что в селе Веселая Лопань дрон-камикадзе влетел в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта, в результате взрыва повреждено остекление. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
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жкх, белгородский район, украина, белгород, вячеслав гладков
ЖКХ, Белгородский район, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
Украинские войска атаковали инфраструктурный объект связи под Белгородом

губернатор: дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи под Белгородом

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект связи в селе Петровка Белгородского района, также повреждена ЛЭП, три населенных пункта остались без электричества, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор в Telegram-канале информировал, что два населенных пункта в Белгородском районе подверглись атаке со стороны Украины с помощью БПЛА, пострадавших нет.
«
"В селе Петровка с БПЛА самолетного типа сброшено три взрывных устройства. Повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. Временно без света остаются жители трех населенных пунктов: с. Петровка, с.Толоконное и с.Соловьевка. В результате сброса еще одного взрывного устройства с беспилотника на территории сельскохозяйственного предприятия осколками посечена одна единица спецтехники", - написал Гладков.
Глава региона добавил, что в селе Веселая Лопань дрон-камикадзе влетел в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта, в результате взрыва повреждено остекление.
Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
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