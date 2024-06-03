https://ria.ru/20240603/gubernator-1950102879.html

Украинские войска атаковали инфраструктурный объект связи под Белгородом

Украинские войска атаковали инфраструктурный объект связи под Белгородом - РИА Новости, 03.06.2024

Украинские войска атаковали инфраструктурный объект связи под Белгородом

Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект связи в селе Петровка Белгородского района, также повреждена ЛЭП, три населенных пункта остались без... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:21

2024-06-03T10:21

2024-06-03T10:26

жкх

белгородский район

украина

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект связи в селе Петровка Белгородского района, также повреждена ЛЭП, три населенных пункта остались без электричества, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор в Telegram-канале информировал, что два населенных пункта в Белгородском районе подверглись атаке со стороны Украины с помощью БПЛА, пострадавших нет. "В селе Петровка с БПЛА самолетного типа сброшено три взрывных устройства. Повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. Временно без света остаются жители трех населенных пунктов: с. Петровка, с.Толоконное и с.Соловьевка. В результате сброса еще одного взрывного устройства с беспилотника на территории сельскохозяйственного предприятия осколками посечена одна единица спецтехники", - написал Гладков. Глава региона добавил, что в селе Веселая Лопань дрон-камикадзе влетел в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта, в результате взрыва повреждено остекление. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгородский район

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белгород

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жкх, белгородский район, украина, белгород, вячеслав гладков