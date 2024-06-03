https://ria.ru/20240603/gruziya-1950192313.html

Власти Грузии предупредили о последствиях отказа от регистрации иноагентов

Власти Грузии предупредили о последствиях отказа от регистрации иноагентов - РИА Новости, 03.06.2024

Власти Грузии предупредили о последствиях отказа от регистрации иноагентов

Организации, которые вопреки принятому в Грузии закону об иноагентах откажутся от регистрации в соответствующем реестре, будут наказываться изначально штрафом,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:13

2024-06-03T15:13

2024-06-03T15:13

в мире

грузия

тбилиси

каха каладзе (мэр тбилиси)

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ТБИЛИСИ, 3 июн - РИА Новости. Организации, которые вопреки принятому в Грузии закону об иноагентах откажутся от регистрации в соответствующем реестре, будут наказываться изначально штрафом, а затем арестом счетов и прекращением их деятельности, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Если организации не подчинятся, это повлечет финансовые штрафы, а затем произойдет арест их счетов, после чего они не смогут функционировать. Они не смогут получать те финансы, которые получили. Если ты делаешь доброе дело и у тебя нет недоброжелательных целей, тогда в чем проблема заполнения декларации?" - заявил Каладзе журналистам. По его словам, есть подозрения, что получаемыми доходами происходили финансирования революционных сценарий и поляризации в стране. Ранее в понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь Минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года.

https://ria.ru/20240514/gruziya-1945884957.html

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в мире, грузия, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси)