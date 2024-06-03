https://ria.ru/20240603/gruziya-1950144143.html

Оппозиция подписала инициированную Зурабишвили "грузинскую хартию"

Оппозиция подписала инициированную Зурабишвили "грузинскую хартию" - РИА Новости, 03.06.2024

Оппозиция подписала инициированную Зурабишвили "грузинскую хартию"

Члены оппозиционных партий Грузии в понедельник подписывают инициированную президентом Саломе Зурабишвили план действий - "грузинскую хартию", сообщает... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:45

2024-06-03T12:45

2024-06-03T12:45

в мире

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 3 июн - РИА Новости. Члены оппозиционных партий Грузии в понедельник подписывают инициированную президентом Саломе Зурабишвили план действий - "грузинскую хартию", сообщает администрация главы государства. Ранее президент Зурабишвили предложила политическим партиям "грузинскую хартию", которая является планом действий к осенним парламентским выборам и после них. В хартии сказано, что все политические партии, подписавшие ее и которые получат мандат по итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года, обязуются выполнить условия, написанные в этой хартии, до конца первой весенней сессии. Среди условий - проведение досрочных парламентских выборов в следующем году, отмена всех законов, "которые вредят европейскому будущему", проведение судебной реформы, реформы МВД. "Политические партии подписывают "грузинскую хартию", - сообщает администрация и публикует кадры, как здание Дворца Орбелиани постепенно посещают представители оппозиционных партий и подписывают документ.

https://ria.ru/20240526/gruziya-1948504511.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, саломе зурабишвили