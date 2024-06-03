https://ria.ru/20240603/gruziya-1950126700.html

Грузия отстояла свою позицию перед ЕС и США, заявили в Госдуме

Грузия отстояла свою позицию перед ЕС и США, заявили в Госдуме - РИА Новости, 03.06.2024

Грузия отстояла свою позицию перед ЕС и США, заявили в Госдуме

Подписав закон об иноагентах, грузинские парламентарии смогли отстоять свою позицию, сделать выбор в пользу развития Грузии, несмотря на угрозы США и Евросоюза, РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:50

2024-06-03T11:50

2024-06-03T11:50

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подписав закон об иноагентах, грузинские парламентарии смогли отстоять свою позицию, сделать выбор в пользу развития Грузии, несмотря на угрозы США и Евросоюза, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. Ранее в понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь Минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года. "Грузинские власти сделали важный шаг для укрепления суверенитета, чтобы на нее не могли оказывать внешнее влияние, чтобы она могла развиваться именно так, как хочет грузинский народ, а не как хочет этого ряд политиков из стран Запада. Мы видели реакцию, когда только принимался закон, какие угрозы были стороны европейских политиков, Соединенных Штатов Америки, это и санкции, и экономическое давление, но надо, наверное, поздравить грузинских парламентариев за то, что они отстояли эту позицию и сделали выбор для дальнейшего развития своей страны", - сказал Туров. Депутат отметил, что грузинским парламентариям стоит отдать должное, по его словам, они повели себя как прогрузинские политики, а не прозападные. "И мы знаем, сколько работает НКО в Грузии, это несколько десятков тысяч, которые, в первую очередь, финансируются, конечно, из Запада, из различных западных фондов. И, в том числе, они очень активно влияют на принятие решений, на создание общественного мнения", - подчеркнул Туров.

https://ria.ru/20240528/zurabishvili-1949001498.html

https://ria.ru/20240526/gruziya-1948423540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, артем туров, сша, евросоюз, госдума рф, россия