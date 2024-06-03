Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал принятие закона об иноагентах - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 03.06.2024 (обновлено: 11:11 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/gruziya-1950113725.html
Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал принятие закона об иноагентах
Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал принятие закона об иноагентах - РИА Новости, 03.06.2024
Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал принятие закона об иноагентах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие закона об иноагентах стало победой для страны, его слова приводит Imedi. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:10
2024-06-03T11:11
в мире
грузия
тбилиси
сша
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467887_0:139:2686:1650_1920x0_80_0_0_db43ffa6da0d87043d3474f14239c4e2.png
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие закона об иноагентах стало победой для страны, его слова приводит Imedi."С принятием закона о прозрачности выиграла только Грузия, ее суверенитет и ее безопасность, поэтому с принятием этого закона были побеждены только недоброжелатели нашей страны, это можно сказать однозначно", — сказал он.Принятие акта не должно рассматриваться как победа правительства как или поражение противников закона, подчеркнул премьер.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили, документ вступил в силу.Зурабишвили уточнил, что Минюст Грузии в течение 60 дней разработает портал для организаций, проводящих интересы иностранных сил. После этого финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ будут обязаны зарегистрироваться и заполнить декларацию на 2023 год.Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против — четыре.Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: по информации СМИ, США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС.
https://ria.ru/20240603/gruziya-1950110031.html
https://ria.ru/20240527/zakharova-1948643163.html
https://ria.ru/20240602/tbilisi-1950059924.html
грузия
тбилиси
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467887_151:0:2535:1788_1920x0_80_0_0_556c1e3ecb90ba63aa3f11767c42b47f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, сша, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, США, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Еврокомиссия, Евросоюз
Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал принятие закона об иноагентах

Премьер Грузии Кобахидзе: Грузия выиграла от принятия закона об иноагентах

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие закона об иноагентах стало победой для страны, его слова приводит Imedi.
"С принятием закона о прозрачности выиграла только Грузия, ее суверенитет и ее безопасность, поэтому с принятием этого закона были побеждены только недоброжелатели нашей страны, это можно сказать однозначно", — сказал он.
Акция протеста противников закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Минюст Грузии разработает портал для иноагентов
Вчера, 10:57
Принятие акта не должно рассматриваться как победа правительства как или поражение противников закона, подчеркнул премьер.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили, документ вступил в силу.
Зурабишвили уточнил, что Минюст Грузии в течение 60 дней разработает портал для организаций, проводящих интересы иностранных сил. После этого финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ будут обязаны зарегистрироваться и заполнить декларацию на 2023 год.
Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против — четыре.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Захарова о вето на закон об иноагентах: демократии нет в США, а не в Грузии
27 мая, 14:25
Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.
Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: по информации СМИ, США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС.
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
В Тбилиси прошла акция против закона об иноагентах
2 июня, 21:44
 
В миреГрузияТбилисиСШАСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала