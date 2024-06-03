https://ria.ru/20240603/gruziya-1950113725.html

Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал принятие закона об иноагентах

Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал принятие закона об иноагентах - РИА Новости, 03.06.2024

Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал принятие закона об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие закона об иноагентах стало победой для страны, его слова приводит Imedi. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:10

2024-06-03T11:10

2024-06-03T11:11

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ираклий кобахидзе

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие закона об иноагентах стало победой для страны, его слова приводит Imedi."С принятием закона о прозрачности выиграла только Грузия, ее суверенитет и ее безопасность, поэтому с принятием этого закона были побеждены только недоброжелатели нашей страны, это можно сказать однозначно", — сказал он.Принятие акта не должно рассматриваться как победа правительства как или поражение противников закона, подчеркнул премьер.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили, документ вступил в силу.Зурабишвили уточнил, что Минюст Грузии в течение 60 дней разработает портал для организаций, проводящих интересы иностранных сил. После этого финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ будут обязаны зарегистрироваться и заполнить декларацию на 2023 год.Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против — четыре.Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: по информации СМИ, США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС.

https://ria.ru/20240603/gruziya-1950110031.html

https://ria.ru/20240527/zakharova-1948643163.html

https://ria.ru/20240602/tbilisi-1950059924.html

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в мире, грузия, тбилиси, сша, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, евросоюз