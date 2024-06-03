https://ria.ru/20240603/gruziya-1950110031.html

Минюст Грузии разработает портал для иноагентов

Минюст Грузии разработает портал для иноагентов - РИА Новости, 03.06.2024

Минюст Грузии разработает портал для иноагентов

Минюст Грузии в течение 60 дней разработает портал для организаций, проводящих интересы иностранной силы, после чего финансируемые из-за рубежа... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:57

2024-06-03T10:57

2024-06-03T11:23

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ТБИЛИСИ, 3 июн - РИА Новости. Минюст Грузии в течение 60 дней разработает портал для организаций, проводящих интересы иностранной силы, после чего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ будут обязаны зарегистрироваться и заполнить декларацию на 2023 год, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили после подписания закона об иноагентах. "Процедура следующая: я подписал сегодня этот закон, он будет опубликован на законодательном вестнике и будет действовать с завтрашнего дня. С завтрашнего дня в течение 60 дней Министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года", - заявил спикер на брифинге. Согласно закону, организацией, проводящей интересы иностранной силы, считаются те, кто получают более 20% доходов из-за рубежа. Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против - четыре. Несмотря на уличные протесты, которые длятся в Тбилиси и крупных городах Грузии уже почти полтора месяца, а также на угрозы о введении санкций со стороны США и Евросоюза, парламент все же принял этот закон. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах и вводят новую политику по введению визовых ограничений. В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным и отметили, что политика шантажа угроз не соответствует духу стратегического партнерства.

https://ria.ru/20240531/kobakhidze-1949779366.html

https://ria.ru/20240517/gruziya-1946461255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, сша, тбилиси, саломе зурабишвили, энтони блинкен