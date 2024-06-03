https://ria.ru/20240603/gruziya-1950101108.html

В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах

В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах - РИА Новости, 03.06.2024

В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал скандальный закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:14

2024-06-03T10:14

2024-06-03T11:11

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ТБИЛИСИ, 3 июн — РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал скандальный закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили, документ вступил в силу."Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния", — заявил он на брифинге.Зурабишвили уточнил, что Минюст Грузии в течение 60 дней разработает портал для организаций, проводящих интересы иностранной силы. После этого финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ будут обязаны зарегистрироваться и заполнить декларацию на 2023 год.Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против — четыре.Закон об иноагентах в ГрузииВ середине мая парламент страны принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный "Грузинской мечтой". Он предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы.Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф 25 тысяч лари.Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: по информации СМИ, США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС.

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https://ria.ru/20240524/gruziya-1948126709.html

https://ria.ru/20240527/zakharova-1948643163.html

https://ria.ru/20240531/kobakhidze-1949777357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грузия, в мире, тбилиси, саломе зурабишвили, сша, евросоюз, еврокомиссия