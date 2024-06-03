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В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах - РИА Новости, 03.06.2024
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10:14 03.06.2024 (обновлено: 11:11 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/gruziya-1950101108.html
В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах
В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах - РИА Новости, 03.06.2024
В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал скандальный закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:14
2024-06-03T11:11
грузия
в мире
тбилиси
саломе зурабишвили
сша
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 3 июн — РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал скандальный закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили, документ вступил в силу."Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния", — заявил он на брифинге.Зурабишвили уточнил, что Минюст Грузии в течение 60 дней разработает портал для организаций, проводящих интересы иностранной силы. После этого финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ будут обязаны зарегистрироваться и заполнить декларацию на 2023 год.Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против — четыре.Закон об иноагентах в ГрузииВ середине мая парламент страны принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный "Грузинской мечтой". Он предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы.Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф 25 тысяч лари.Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: по информации СМИ, США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС.
https://ria.ru/20240531/kobakhidze-1949779366.html
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грузия, в мире, тбилиси, саломе зурабишвили, сша, евросоюз, еврокомиссия
Грузия, В мире, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, США, Евросоюз, Еврокомиссия
В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии Папуашвили подписал скандальный закон об иноагентах

© Sputnik | Перейти в медиабанкАкция протеста перед зданием парламента в Тбилиси
Акция протеста перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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Акция протеста перед зданием парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 3 июн — РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал скандальный закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили, документ вступил в силу.
"Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния", — заявил он на брифинге.
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Зурабишвили уточнил, что Минюст Грузии в течение 60 дней разработает портал для организаций, проводящих интересы иностранной силы. После этого финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ будут обязаны зарегистрироваться и заполнить декларацию на 2023 год.
Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против — четыре.
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24 мая, 14:12

Закон об иноагентах в Грузии

В середине мая парламент страны принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный "Грузинской мечтой". Он предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы.
Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф 25 тысяч лари.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Захарова о вето на закон об иноагентах: демократии нет в США, а не в Грузии
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Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.
Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: по информации СМИ, США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС.
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Премьер Грузии заявил о необходимости пересмотра отношений с США
31 мая, 19:52
 
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