https://ria.ru/20240603/glonass-1950074975.html

К "ЭРА-ГЛОНАСС" за девять лет подключилось 11 миллионов автомобилей

К "ЭРА-ГЛОНАСС" за девять лет подключилось 11 миллионов автомобилей - РИА Новости, 03.06.2024

К "ЭРА-ГЛОНАСС" за девять лет подключилось 11 миллионов автомобилей

К государственной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" за 9 лет ее существования подключилось 11 миллионов автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы АО... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T03:23

2024-06-03T03:23

2024-06-03T03:23

общество

технологии

россия

владимир путин

алексей райкевич

эра-глонасс

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. К государственной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" за 9 лет ее существования подключилось 11 миллионов автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы АО "ГЛОНАСС". "Количество подключенных к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобилей достигло 11 миллионов. Только с начала 2024 года парк транспортных средств с установленной кнопкой SOS пополнился почти на 800 тысяч машин. При этом за весь прошлый год к системе был подключен миллион автомобилей", - говорится в сообщении. Компания "ГЛОНАСС" была создана 3 июня 2015 года в рамках поручения президента России Владимира Путина. "Сегодня государственная автоматизированная информационная система эффективно выполняет свою главную государственную задачу: аварийное оповещение при ДТП, спасает тысячи людей ежегодно", - цитирует пресс-служба генерального директора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича. Благодаря этой системе экстренные службы получают данные об аварии всего за 19 секунд. Таким образом, отмечает пресс-служба, система помогает соблюдать правило "золотого часа" в медицине катастроф, когда от каждой секунды в течение первых 60 минут после аварии зависит сохранение здоровья и спасение жизней пострадавших водителей и пассажиров. "Спасателям за весь период существования "ЭРА-ГЛОНАСС" было передано более 380 тысяч аварийных вызовов от автомобилистов. В 80% таких сообщений срабатывание произошло в автоматическом режиме при тяжелых ДТП. Практика показывает, что в подобных ситуациях водители и пассажиры не могли самостоятельно вызвать помощь, найти или дотянуться до своего мобильного телефона", - подчеркивают авторы. Помимо аварийного оповещения на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" работает система мониторинга общественного транспорта во всех регионах России. "Решение позволяет миллионам пассажиров в реальном времени планировать свой маршрут, получать через популярные мобильные приложения информацию о маршрутах и времени прибытия общественного транспорта к конкретным остановкам", - отмечает пресс-служба. На основе этого в 2024 году компания планирует запустить Федеральную навигационную информационную систему (ФНИС). "Сейчас отрабатывается подключение к новой системе общественного транспорта, автомобилей скорой помощи и беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении. В перспективе возможно подключение к платформе любых видов транспорта, для которых требуется мониторинг передвижения для повышения безопасности и эффективности работы: это школьные автобусы, коммунальная техника, туристические автобусы.

https://ria.ru/20240522/shpak-1947649106.html

https://ria.ru/20240304/monitoring-1930905884.html

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общество, технологии, россия, владимир путин, алексей райкевич, эра-глонасс