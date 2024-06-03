Рейтинг@Mail.ru
В Испания сделали заявление об оружии для Украины, способном достичь России - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/glavaalbares-1950218570.html
В Испания сделали заявление об оружии для Украины, способном достичь России
В Испания сделали заявление об оружии для Украины, способном достичь России - РИА Новости, 03.06.2024
В Испания сделали заявление об оружии для Украины, способном достичь России
Правительство Испании не отправляло на Украину оружие, которое могло бы достичь территории России, заявил в понедельник министр иностранных дел королевства Хосе РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:19
2024-06-03T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
хосе мануэль альбарес
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg
МАДРИД, 3 июн - РИА Новости. Правительство Испании не отправляло на Украину оружие, которое могло бы достичь территории России, заявил в понедельник министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. "Относительно дискуссии, которая началась на министерской встрече НАТО в Праге, о возможности использования этого оружия для достижения территории России, мне неизвестно о том, чтобы мы передали военные материалы, которые обладают такой способностью… На данный момент у нас нет оружия, которое могло бы достичь (территории России — ред.), как у некоторых других союзников, и поэтому этот вопрос не поднимается"", - сказал Альбарес на пресс-конференции. При этом он обратил внимание на то, что Испания, как и все остальные страны ЕС, предоставила и будет предоставлять Украине военную помощь столько, сколько потребуется. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
россия
украина
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07e34847c2c5d663945a79881e4a3605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, хосе мануэль альбарес, испания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Хосе Мануэль Альбарес, Испания
В Испания сделали заявление об оружии для Украины, способном достичь России

Глава МИД Альбарес: Испания не поставляла Украине оружие, способное достичь РФ

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 3 июн - РИА Новости. Правительство Испании не отправляло на Украину оружие, которое могло бы достичь территории России, заявил в понедельник министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
"Относительно дискуссии, которая началась на министерской встрече НАТО в Праге, о возможности использования этого оружия для достижения территории России, мне неизвестно о том, чтобы мы передали военные материалы, которые обладают такой способностью… На данный момент у нас нет оружия, которое могло бы достичь (территории России — ред.), как у некоторых других союзников, и поэтому этот вопрос не поднимается"", - сказал Альбарес на пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
2 июня, 08:00
При этом он обратил внимание на то, что Испания, как и все остальные страны ЕС, предоставила и будет предоставлять Украине военную помощь столько, сколько потребуется.
Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России
31 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХосе Мануэль АльбаресИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала