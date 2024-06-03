https://ria.ru/20240603/glavaalbares-1950218570.html

В Испания сделали заявление об оружии для Украины, способном достичь России

В Испания сделали заявление об оружии для Украины, способном достичь России - РИА Новости, 03.06.2024

В Испания сделали заявление об оружии для Украины, способном достичь России

Правительство Испании не отправляло на Украину оружие, которое могло бы достичь территории России, заявил в понедельник министр иностранных дел королевства Хосе РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:19

2024-06-03T16:19

2024-06-03T16:19

специальная военная операция на украине

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хосе мануэль альбарес

испания

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МАДРИД, 3 июн - РИА Новости. Правительство Испании не отправляло на Украину оружие, которое могло бы достичь территории России, заявил в понедельник министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. "Относительно дискуссии, которая началась на министерской встрече НАТО в Праге, о возможности использования этого оружия для достижения территории России, мне неизвестно о том, чтобы мы передали военные материалы, которые обладают такой способностью… На данный момент у нас нет оружия, которое могло бы достичь (территории России — ред.), как у некоторых других союзников, и поэтому этот вопрос не поднимается"", - сказал Альбарес на пресс-конференции. При этом он обратил внимание на то, что Испания, как и все остальные страны ЕС, предоставила и будет предоставлять Украине военную помощь столько, сколько потребуется. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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