https://ria.ru/20240603/gladkov-1950164885.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 03.06.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:57

2024-06-03T13:57

2024-06-03T13:58

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 13.25 мск, через 20 минут отменили угрозу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20240603/gladkov-1950132135.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины