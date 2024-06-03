https://ria.ru/20240603/gladkov-1950132135.html

ВСУ за сутки 190 раз атаковали Белгородскую область

ВСУ за сутки 190 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 03.06.2024

ВСУ за сутки 190 раз атаковали Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки порядка 190 раз обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 8 районов Белгородской области, сообщил глава... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:06

2024-06-03T12:06

2024-06-03T12:06

специальная военная операция на украине

белгородская область

корочанский район

белгородский район

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки порядка 190 раз обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 8 районов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации губернатора, 2 июня по 8 районам региона было выпущено 134 снаряда, также были зафиксированы атаки с использованием 43 беспилотников и 13 взрывных устройств сброшено с дронов. На территории Грайворонского, Шебекинского округов и Корочанского района пострадали 13 мирных жителей. Кроме того, в Корочанском районе погиб мужчина. Различные разрушения выявлены в 40 частных домовладениях, шести магазинах, АЗС, 41 транспортном средстве и повреждена вышка сотовой связи. "В Валуйском округе за прошедшие сутки по с. Борки был выпущен 1 дрон-камикадзе. В Волоконовском районе по х. Старый было выпущено 17 боеприпасов. В Грайворонском округе по г. Грайворон, п. Совхозный, селам Безымено, Головчино, Дроновка и Козинка было выпущено 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, 10 дронов-камикадзе, а также сброшено 7 взрывных устройств. В результате повреждены 2 дома, 5 автомобилей, 2 магазина и АЗС. Ранения средней степени тяжести получил 1 человек", - написал Гладков.По данным губернатора, в Белгородском районе по 16 населенным пунктам было выпущено 19 дронов-камикадзе, сброшено 2 взрывных устройства с БПЛА и выпущено 54 боеприпаса, в том числе из РСЗО. В Краснояружском районе 12 боеприпасами были обстреляны сёла Графовка, Колотиловка, Поповка и Прилесье, зафиксированы атаки 8 дронами. Система ПВО, как отметил глава области, сбила пять беспилотников самолетного типа в Корочанском и Прохоровском районах. "В Шебекинском округе по МАПП "Шебекино", г. Шебекино, сёлам Муром, Вознесеновка, Белянка, Середа и Большое Городище выпущен 1 дрон-камикадзе, с БПЛА сброшены 3 взрывных устройства, нанесён удар 31 снарядом. Также системой ПВО сбиты 8 воздушных целей... В результате двух обстрелов получили различные ранения 9 человек, 5 из них госпитализированы. В тяжелом состоянии один пострадавший - женщина, которая была ранена в селе Вознесеновка. В настоящее время она находится в реанимации на ИВЛ", - подчеркнул губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240603/zaschita-1950130771.html

https://ria.ru/20240602/obstrel-1950003343.html

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белгородская область, корочанский район, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины