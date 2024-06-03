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ВСУ за сутки 190 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/gladkov-1950132135.html
ВСУ за сутки 190 раз атаковали Белгородскую область
ВСУ за сутки 190 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 03.06.2024
ВСУ за сутки 190 раз атаковали Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки порядка 190 раз обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 8 районов Белгородской области, сообщил глава... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:06
2024-06-03T12:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
корочанский район
белгородский район
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки порядка 190 раз обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 8 районов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации губернатора, 2 июня по 8 районам региона было выпущено 134 снаряда, также были зафиксированы атаки с использованием 43 беспилотников и 13 взрывных устройств сброшено с дронов. На территории Грайворонского, Шебекинского округов и Корочанского района пострадали 13 мирных жителей. Кроме того, в Корочанском районе погиб мужчина. Различные разрушения выявлены в 40 частных домовладениях, шести магазинах, АЗС, 41 транспортном средстве и повреждена вышка сотовой связи. "В Валуйском округе за прошедшие сутки по с. Борки был выпущен 1 дрон-камикадзе. В Волоконовском районе по х. Старый было выпущено 17 боеприпасов. В Грайворонском округе по г. Грайворон, п. Совхозный, селам Безымено, Головчино, Дроновка и Козинка было выпущено 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, 10 дронов-камикадзе, а также сброшено 7 взрывных устройств. В результате повреждены 2 дома, 5 автомобилей, 2 магазина и АЗС. Ранения средней степени тяжести получил 1 человек", - написал Гладков.По данным губернатора, в Белгородском районе по 16 населенным пунктам было выпущено 19 дронов-камикадзе, сброшено 2 взрывных устройства с БПЛА и выпущено 54 боеприпаса, в том числе из РСЗО. В Краснояружском районе 12 боеприпасами были обстреляны сёла Графовка, Колотиловка, Поповка и Прилесье, зафиксированы атаки 8 дронами. Система ПВО, как отметил глава области, сбила пять беспилотников самолетного типа в Корочанском и Прохоровском районах. "В Шебекинском округе по МАПП "Шебекино", г. Шебекино, сёлам Муром, Вознесеновка, Белянка, Середа и Большое Городище выпущен 1 дрон-камикадзе, с БПЛА сброшены 3 взрывных устройства, нанесён удар 31 снарядом. Также системой ПВО сбиты 8 воздушных целей... В результате двух обстрелов получили различные ранения 9 человек, 5 из них госпитализированы. В тяжелом состоянии один пострадавший - женщина, которая была ранена в селе Вознесеновка. В настоящее время она находится в реанимации на ИВЛ", - подчеркнул губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240603/zaschita-1950130771.html
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белгородская область, корочанский район, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Корочанский район, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 190 раз атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки 190 раз обстреляли 8 районов Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки порядка 190 раз обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 8 районов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 2 июня по 8 районам региона было выпущено 134 снаряда, также были зафиксированы атаки с использованием 43 беспилотников и 13 взрывных устройств сброшено с дронов. На территории Грайворонского, Шебекинского округов и Корочанского района пострадали 13 мирных жителей. Кроме того, в Корочанском районе погиб мужчина. Различные разрушения выявлены в 40 частных домовладениях, шести магазинах, АЗС, 41 транспортном средстве и повреждена вышка сотовой связи.
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"В Валуйском округе за прошедшие сутки по с. Борки был выпущен 1 дрон-камикадзе. В Волоконовском районе по х. Старый было выпущено 17 боеприпасов. В Грайворонском округе по г. Грайворон, п. Совхозный, селам Безымено, Головчино, Дроновка и Козинка было выпущено 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, 10 дронов-камикадзе, а также сброшено 7 взрывных устройств. В результате повреждены 2 дома, 5 автомобилей, 2 магазина и АЗС. Ранения средней степени тяжести получил 1 человек", - написал Гладков.
По данным губернатора, в Белгородском районе по 16 населенным пунктам было выпущено 19 дронов-камикадзе, сброшено 2 взрывных устройства с БПЛА и выпущено 54 боеприпаса, в том числе из РСЗО. В Краснояружском районе 12 боеприпасами были обстреляны сёла Графовка, Колотиловка, Поповка и Прилесье, зафиксированы атаки 8 дронами. Система ПВО, как отметил глава области, сбила пять беспилотников самолетного типа в Корочанском и Прохоровском районах.
"В Шебекинском округе по МАПП "Шебекино", г. Шебекино, сёлам Муром, Вознесеновка, Белянка, Середа и Большое Городище выпущен 1 дрон-камикадзе, с БПЛА сброшены 3 взрывных устройства, нанесён удар 31 снарядом. Также системой ПВО сбиты 8 воздушных целей... В результате двух обстрелов получили различные ранения 9 человек, 5 из них госпитализированы. В тяжелом состоянии один пострадавший - женщина, которая была ранена в селе Вознесеновка. В настоящее время она находится в реанимации на ИВЛ", - подчеркнул губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКорочанский районБелгородский районВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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