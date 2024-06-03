https://ria.ru/20240603/gibel-1950281134.html

ЦАХАЛ заявил о гибели четырех израильских заложников ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о гибели четырех израильских заложников ХАМАС - РИА Новости, 03.06.2024

ЦАХАЛ заявил о гибели четырех израильских заложников ХАМАС

Армия Израиля заявила, что еще четыре израильских заложника погибли, их тела находятся у палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T20:51

2024-06-03T20:51

2024-06-03T20:58

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что еще четыре израильских заложника погибли, их тела находятся у палестинского движения ХАМАС.Согласно заявлению армии, которое было опубликовано в Telegram-канале, четыре человека, которые были похищены 7 октября, погибли, а их тела удерживает ХАМАС.Отмечается, что решение признать этих заложников мертвыми было принято на основе данных разведки. Обстоятельства их гибели в плену у ХАМАС еще выясняются, указано в релизе.

https://ria.ru/20240603/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году