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ЦАХАЛ заявил о гибели четырех израильских заложников ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о гибели четырех израильских заложников ХАМАС - РИА Новости, 03.06.2024
ЦАХАЛ заявил о гибели четырех израильских заложников ХАМАС
Армия Израиля заявила, что еще четыре израильских заложника погибли, их тела находятся у палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:51
2024-06-03T20:51
2024-06-03T20:58
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что еще четыре израильских заложника погибли, их тела находятся у палестинского движения ХАМАС.Согласно заявлению армии, которое было опубликовано в Telegram-канале, четыре человека, которые были похищены 7 октября, погибли, а их тела удерживает ХАМАС.Отмечается, что решение признать этих заложников мертвыми было принято на основе данных разведки. Обстоятельства их гибели в плену у ХАМАС еще выясняются, указано в релизе.
https://ria.ru/20240603/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о гибели четырех израильских заложников ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о гибели 4 заложников Израиля, захваченных 7 октября ХАМАС