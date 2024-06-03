https://ria.ru/20240603/germaniya-1950091588.html

В бундестаге выдвинули Шольцу требование по России

В бундестаге выдвинули Шольцу требование по России - РИА Новости, 03.06.2024

В бундестаге выдвинули Шольцу требование по России

Канцлер Германии Олаф Шольц должен объяснить изменение политики правительства по использованию немецкого оружия против военных целей на территории России,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T08:54

2024-06-03T08:54

2024-06-03T12:25

специальная военная операция на украине

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сара вагенкнехт

олаф шольц

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц должен объяснить изменение политики правительства по использованию немецкого оружия против военных целей на территории России, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Об этом сообщает издание Handelsblatt. "Он должен объяснить общественности, почему вдруг перестало быть проблемой, если Украина атакует российскую территорию с помощью немецкого оружия, хотя он сам предостерегал от этого в течение нескольких месяцев, ссылаясь на угрозу войны для нашей страны", — сказала она. Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия как поставщик оружия Украине не становится стороной конфликта. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950114966.html

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950104259.html

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в мире, россия, германия, украина, сара вагенкнехт, олаф шольц